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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился дублером Полесья
Украина. Первая лига
18 июля 2025, 15:38 |
372
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился дублером Полесья

Хоббе Муххамед в прошлом сезоне выступал за «Полесье-2»

18 июля 2025, 15:38 |
372
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился дублером Полесья
ФК Черноморец

21-летний гамбийский полузащитник Хобэ Мухаммед подписал контракт с одесским «Черноморцем».

Об этом официально сообщил одесский клуб.

В прошлом сезоне Хобэ защищал цвета второй команды «Полесье» во Второй лиге Украины.

Гамбиец уже присоединился к одесситам и выбрал восьмой игровой номер.

«Черноморец» активно работает на трансферном рынке, ведь стремится вернуться в Премьер-лигу.

Ранее стало известно, что одесский клуб может подписать контракт с голкипером «Ворсклы».

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Полесье-2 Житомир
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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