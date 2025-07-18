Украина. Первая лига18 июля 2025, 15:38 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился дублером Полесья
Хоббе Муххамед в прошлом сезоне выступал за «Полесье-2»
18 июля 2025, 15:38 |
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21-летний гамбийский полузащитник Хобэ Мухаммед подписал контракт с одесским «Черноморцем».
Об этом официально сообщил одесский клуб.
В прошлом сезоне Хобэ защищал цвета второй команды «Полесье» во Второй лиге Украины.
Гамбиец уже присоединился к одесситам и выбрал восьмой игровой номер.
«Черноморец» активно работает на трансферном рынке, ведь стремится вернуться в Премьер-лигу.
Ранее стало известно, что одесский клуб может подписать контракт с голкипером «Ворсклы».
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