ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился дублером Полесья

21-летний гамбийский полузащитник Хобэ Мухаммед подписал контракт с одесским «Черноморцем».

Об этом официально сообщил одесский клуб.

В прошлом сезоне Хобэ защищал цвета второй команды «Полесье» во Второй лиге Украины.

Гамбиец уже присоединился к одесситам и выбрал восьмой игровой номер.

«Черноморец» активно работает на трансферном рынке, ведь стремится вернуться в Премьер-лигу.

Ранее стало известно, что одесский клуб может подписать контракт с голкипером «Ворсклы».