В Черноморец приехал вратарь из Ворсклы

В сегодняшнем контрольном матче с киевской «Оболонью» в Буче тренерский штаб одесского «Черноморца» задействовал 13 из 14 новичков.

Среди них были как полноправные члены команды, которые уже заключили контракты с клубом, так и потенциальные – братья Николай и Иван Когуты, Александр Осман, Юрий Романюк, Тимофей Сухарь, Ростислав Русин, Никита Степовый, Владислав Кулач, Александр Скляр, Евгений Рязанцев, Даниил Волынец, гамбиец Мухаммед Джоб, а также вратарь Вадим Ющишин, который недавно прибыл в расположение «моряков».

По информации Sport.ua, до появления в «Черноморце» Ющишин в сезоне 2024/25 сначала был на контракте в ровенском «Вересе», а затем в полтавской «Ворскле», однако ни одного матча за эти клубы так и не сыграл, довольствуясь ролью запасного. В Одессе рассчитывают окончательно закрыть вратарскую позицию, которая образовалась после ухода из команды Артура Рудько.

Против «Оболони» сегодня не смог сыграть полноправный новичок Максим Лопыренок, а также опытный ветеран Ярослав Ракицкий, который продлил контракт с одесским клубом.

Ранее мы сообщали, что «Оболонь» в спарринге обыграла «Черноморец».