Тренер победителя Уимблдона раскритиковал новый формат микста на US Open

Чуть больше чем за месяц до начала US Open 2025, в адрес нового формата турнира в миксте продолжают звучать критические замечания – в частности, из-за массового снятия нестабильных пар.

На этот раз с критикой выступил тренер одного из чемпионов Уимблдона в мужском парном разряде Барри Флучер. Он считает, что такие пары, как Карлос Алькарас и Эмма Радукуану, могут сняться с турнира, поскольку уже вызвали достаточный интерес к событию одним лишь фактом анонса.

Новый формат турнира в миксте на US Open 2025 вызывает горячие споры и недовольство у игроков, которые не попали в число участников. Один из таких – британец Джулиан Кэш – четвертая ракетка парного рейтинга ATP, а также чемпион Уимблдона 2025 в мужской парной категории, который также регулярно участвует в миксте. Его тренер Барри Флучер предположил, что за несколько дней до старта многие пары могут сняться, несмотря на громкие имена, заявленные в афишах.

«На мой личный взгляд, все это пока выглядит как поза, и мне будет очень интересно посмотреть, сколько из тех 16 пар, о которых объявили пару недель назад, действительно выйдут на корт. Я сильно удивлюсь, если большинство из них действительно сыграют. Такое ощущение, что они просто вписали свои имена для эффекта, но никакого обязательства играть у них нет», – заявил он в комментарии изданию Tennis 365.

Флучер также критически высказался по поводу упущенной возможности провести полноценный турнир серии Большого шлема в миксте, вместо шоу, ориентированного на зрелищность, имена и деньги.

«Это выставочное мероприятие будет очень веселым, но это не Большой шлем, и его не стоит так воспринимать. Речь не только о призовых, а о том, что мы теряем возможность полноценного микста на турнире. Я поддерживаю инновации и стремление привнести что-то новое в теннис, но не согласен с тем, чтобы называть это турниром Большого шлема», – добавил он.

Турнир пройдет во вторник и среду на неделе перед основной сеткой US Open 2025 – 19 и 20 августа. В нем примут участие 16 пар: восемь лучших по суммарному рейтингу и восемь по приглашению. В числе заявленных – Янник Синнер и Эмма Наварро, Карлос Алькарас и Эмма Радукану, Новак Джокович и его соотечественница Ольга Данилович. Победители получат 1 миллион долларов. Все матчи будут сыграны на двух главных аренах турнира – стадионах Артура Эша и Луи Армстронга – по укороченным правилам.