Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Тренер победителя Уимблдона раскритиковал новый формат микста на US Open
WTA
19 июля 2025, 00:51 |
48
0

Тренер победителя Уимблдона раскритиковал новый формат микста на US Open

В адрес нового формата турнира в миксте продолжают звучать критические замечания

19 июля 2025, 00:51 |
48
0
Тренер победителя Уимблдона раскритиковал новый формат микста на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиан Кэш

Чуть больше чем за месяц до начала US Open 2025, в адрес нового формата турнира в миксте продолжают звучать критические замечания – в частности, из-за массового снятия нестабильных пар.

На этот раз с критикой выступил тренер одного из чемпионов Уимблдона в мужском парном разряде Барри Флучер. Он считает, что такие пары, как Карлос Алькарас и Эмма Радукуану, могут сняться с турнира, поскольку уже вызвали достаточный интерес к событию одним лишь фактом анонса.

Новый формат турнира в миксте на US Open 2025 вызывает горячие споры и недовольство у игроков, которые не попали в число участников. Один из таких – британец Джулиан Кэш – четвертая ракетка парного рейтинга ATP, а также чемпион Уимблдона 2025 в мужской парной категории, который также регулярно участвует в миксте. Его тренер Барри Флучер предположил, что за несколько дней до старта многие пары могут сняться, несмотря на громкие имена, заявленные в афишах.

«На мой личный взгляд, все это пока выглядит как поза, и мне будет очень интересно посмотреть, сколько из тех 16 пар, о которых объявили пару недель назад, действительно выйдут на корт. Я сильно удивлюсь, если большинство из них действительно сыграют. Такое ощущение, что они просто вписали свои имена для эффекта, но никакого обязательства играть у них нет», – заявил он в комментарии изданию Tennis 365.

Флучер также критически высказался по поводу упущенной возможности провести полноценный турнир серии Большого шлема в миксте, вместо шоу, ориентированного на зрелищность, имена и деньги.

«Это выставочное мероприятие будет очень веселым, но это не Большой шлем, и его не стоит так воспринимать. Речь не только о призовых, а о том, что мы теряем возможность полноценного микста на турнире. Я поддерживаю инновации и стремление привнести что-то новое в теннис, но не согласен с тем, чтобы называть это турниром Большого шлема», – добавил он.

Турнир пройдет во вторник и среду на неделе перед основной сеткой US Open 2025 – 19 и 20 августа. В нем примут участие 16 пар: восемь лучших по суммарному рейтингу и восемь по приглашению. В числе заявленных – Янник Синнер и Эмма Наварро, Карлос Алькарас и Эмма Радукану, Новак Джокович и его соотечественница Ольга Данилович. Победители получат 1 миллион долларов. Все матчи будут сыграны на двух главных аренах турнира – стадионах Артура Эша и Луи Армстронга – по укороченным правилам.

По теме:
Восьмикратный чемпион турниров Grand Slam раскритиковал Карлоса Алькараса
Марта КОСТЮК – о шансах выиграть US Open, Федерере и Штеффи Граф
Четыре украинки попали в заявочный список основной сетки US Open 2025
US Open 2025 Карлос Алькарас (теннисист) Эмма Радукану
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis365
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Бокс | 18 июля 2025, 07:30 5
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»

Боксер вспомнил эпизод после первого боя

ЯСТРЕМСКАЯ: «Я немного уставшая, но ментально готова к следующему матчу»
Теннис | 18 июля 2025, 22:55 0
ЯСТРЕМСКАЯ: «Я немного уставшая, но ментально готова к следующему матчу»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Я немного уставшая, но ментально готова к следующему матчу»

Даяна прокомментировала победу над Далмой Галфи в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Футбол | 18.07.2025, 06:23
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Отправили в Европу. Вингер киевского Динамо покинул Украину
Футбол | 18.07.2025, 18:23
Отправили в Европу. Вингер киевского Динамо покинул Украину
Отправили в Европу. Вингер киевского Динамо покинул Украину
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Бокс | 18.07.2025, 18:59
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
17.07.2025, 07:45 3
Бокс
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
17.07.2025, 06:41 11
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
17.07.2025, 07:23 14
Футбол
Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо
Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо
17.07.2025, 15:24 7
Футбол
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
18.07.2025, 10:10 3
Бокс
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
18.07.2025, 14:57 1
Бокс
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
17.07.2025, 08:17 32
Футбол
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
17.07.2025, 16:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем