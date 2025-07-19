Гранд отстранил сразу пять футболистов от тренировок. Известна причина
«Манчестер Юнайтед» намерен продать нескольких игроков
«Манчестер Юнайтед» отстранил сразу 5 футболистов от тренировок, сообщает The Athletic.
По информации источника, английским грандом было принято решение отстранить от тренировок Маркус Рэшфорд, Тирелл Маласия, Антони, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо. Футболисты могут приезжать и тренироваться отдельно после 17:00, когда остальная команда покидает базу.
Это все сделано ради того, что бы пять выше упомянутых игроков покинули клуб в летнее трансферное окно. При этом, в клубе далеко не все поддерживают это решение.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» завершил трансфер вингера.
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