Гранд отстранил сразу пять футболистов от тренировок. Известна причина

«Манчестер Юнайтед» отстранил сразу 5 футболистов от тренировок, сообщает The Athletic.

По информации источника, английским грандом было принято решение отстранить от тренировок Маркус Рэшфорд, Тирелл Маласия, Антони, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо. Футболисты могут приезжать и тренироваться отдельно после 17:00, когда остальная команда покидает базу.

Это все сделано ради того, что бы пять выше упомянутых игроков покинули клуб в летнее трансферное окно. При этом, в клубе далеко не все поддерживают это решение.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» завершил трансфер вингера.