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  4. Гранд отстранил сразу пять футболистов от тренировок. Известна причина
Англия
19 июля 2025, 00:56 |
175
0

Гранд отстранил сразу пять футболистов от тренировок. Известна причина

«Манчестер Юнайтед» намерен продать нескольких игроков

19 июля 2025, 00:56 |
175
0
Гранд отстранил сразу пять футболистов от тренировок. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» отстранил сразу 5 футболистов от тренировок, сообщает The Athletic.

По информации источника, английским грандом было принято решение отстранить от тренировок Маркус Рэшфорд, Тирелл Маласия, Антони, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо. Футболисты могут приезжать и тренироваться отдельно после 17:00, когда остальная команда покидает базу.

Это все сделано ради того, что бы пять выше упомянутых игроков покинули клуб в летнее трансферное окно. При этом, в клубе далеко не все поддерживают это решение.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» завершил трансфер вингера.

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Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Маркус Рэшфорд Тирелл Маласия Антони (Матеус дос Сантос) Джейдон Санчо Алехандро Гарначо
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
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