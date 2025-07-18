Вне конкуренции. Клубы АПЛ и их спонсоры футбольной формы
Большинство команд Премьер-лиги выходят на поле в экипировке с логотипом Adidas
Известный портал Transfermarkt опубликовал список клубов АПЛ и их спонсоров футбольной формы, среди которых Adidas является лидером по количеству команд, носящих экипировку с его логотипом (8).
Клубы Премьер-лиги с логотипом Adidas
- Ливерпуль
- Арсенал
- Манчестер Юнайтед
- Ньюкасл
- Астон Вилла
- Ноттингем Форест
- Фулхэм
- Лидс
На втором месте с заметным отставанием расположился бренд Nike – 3 («Челси», «Тоттенхэм», «Брайтон»).
Многократный чемпион АПЛ «Манчестер Сити» является единственной командой чемпионата, которая выступает в форме с логотипом Puma. Недавно клуб совместно с немецким брендом представил новый выездной комплект на сезон 2025/26.
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