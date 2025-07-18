Вне конкуренции. Клубы АПЛ и их спонсоры футбольной формы

Известный портал Transfermarkt опубликовал список клубов АПЛ и их спонсоров футбольной формы, среди которых Adidas является лидером по количеству команд, носящих экипировку с его логотипом (8).

Клубы Премьер-лиги с логотипом Adidas

Ливерпуль

Арсенал

Манчестер Юнайтед

Ньюкасл

Астон Вилла

Ноттингем Форест

Фулхэм

Лидс

На втором месте с заметным отставанием расположился бренд Nike – 3 («Челси», «Тоттенхэм», «Брайтон»).

Многократный чемпион АПЛ «Манчестер Сити» является единственной командой чемпионата, которая выступает в форме с логотипом Puma. Недавно клуб совместно с немецким брендом представил новый выездной комплект на сезон 2025/26.