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Англия
18 июля 2025, 14:51 | Обновлено 18 июля 2025, 14:55
255
0

Вне конкуренции. Клубы АПЛ и их спонсоры футбольной формы

Большинство команд Премьер-лиги выходят на поле в экипировке с логотипом Adidas

18 июля 2025, 14:51 | Обновлено 18 июля 2025, 14:55
255
0
Вне конкуренции. Клубы АПЛ и их спонсоры футбольной формы
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал список клубов АПЛ и их спонсоров футбольной формы, среди которых Adidas является лидером по количеству команд, носящих экипировку с его логотипом (8).

Клубы Премьер-лиги с логотипом Adidas

  • Ливерпуль
  • Арсенал
  • Манчестер Юнайтед
  • Ньюкасл
  • Астон Вилла
  • Ноттингем Форест
  • Фулхэм
  • Лидс

На втором месте с заметным отставанием расположился бренд Nike – 3 («Челси», «Тоттенхэм», «Брайтон»).

Многократный чемпион АПЛ «Манчестер Сити» является единственной командой чемпионата, которая выступает в форме с логотипом Puma. Недавно клуб совместно с немецким брендом представил новый выездной комплект на сезон 2025/26.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу игровая форма adidas Nike Puma Transfermarkt статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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