ФОТО + ВИДЕО. Как Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге

17 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Диан Парри в матче 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

Украинка одержала победу над представительницей Франции в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 за 1 час и 22 минуты. Это было первое очное противостояние соперниц.

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Следующей оппоненткой Даяны будет венгерка Далма Галфи. Встреча состоится 18 июля.

🏆 WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/8 финала

Диан Парри – Даяна Ястремская [2] – 1:6, 4:6

Видеообзор матча

ФОТО. Как Ястремская переиграла Парри в матче 1/8 финала WTA 250 в Гамбурге