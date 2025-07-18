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WTA
18 июля 2025, 13:29 | Обновлено 18 июля 2025, 13:30
372
0

ФОТО + ВИДЕО. Как Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Смотрите видеообзор и фотогалерею поединка Даяны против Диан Парри

18 июля 2025, 13:29 | Обновлено 18 июля 2025, 13:30
372
0
ФОТО + ВИДЕО. Как Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

17 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Диан Парри в матче 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

Украинка одержала победу над представительницей Франции в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 за 1 час и 22 минуты. Это было первое очное противостояние соперниц.

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Следующей оппоненткой Даяны будет венгерка Далма Галфи. Встреча состоится 18 июля.

🏆 WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/8 финала

Диан Парри – Даяна Ястремская [2] – 1:6, 4:6

Видеообзор матча

ФОТО. Как Ястремская переиграла Парри в матче 1/8 финала WTA 250 в Гамбурге

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Даяна Ястремская Диан Парри теннисные видеообзоры WTA Гамбург фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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