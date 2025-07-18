ФОТО + ВИДЕО. Как Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге
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17 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Диан Парри в матче 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
Украинка одержала победу над представительницей Франции в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 за 1 час и 22 минуты. Это было первое очное противостояние соперниц.
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Следующей оппоненткой Даяны будет венгерка Далма Галфи. Встреча состоится 18 июля.
🏆 WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/8 финала
Диан Парри – Даяна Ястремская [2] – 1:6, 4:6
Видеообзор матча
ФОТО. Как Ястремская переиграла Парри в матче 1/8 финала WTA 250 в Гамбурге
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