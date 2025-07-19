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  4. Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 10:21 |
1022
4

Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ

Виктор заявил, что донецкий клуб должен легко выиграть УПЛ в следующем сезоне

19 июля 2025, 10:21 |
1022
4
Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший футболист национальной сборной Украины Виктор Леоненко оценил перспективы турецкого специалиста Арды Турана во главе донецкого «Шахтера» в дебютном сезоне Украинской Премьер-лиги.

– Что ждет Шахтер в новом сезоне УПЛ?

– Шахтер никому не должен оставлять шансов в нашем чемпионате, несмотря на то, что в донецкой команде до сих пор продолжает играть Бондарь. Бразильцы разыгрались, два точно хороших – это Кевин и Алиссон, – лаконично сказал Виктор.

Донецкий клуб провалил прошлый сезон Украинской Премьер-лиги, заняв лишь третье место в турнирной таблице. После завершения сезона 2024/25 руководство «горняков» решило уволить боснийского специалиста Марино Пушича, а Арда Туран пришел на вакантную должность.

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Виктор Леоненко Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Chemp83
А що він має на увазі кажучи нашем чемпіонате? Це ж слухняний російський Ватник з тюмені який ненавидить все українське
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+1
vovei
Киевляне тоже не должны не давать никому шансов, не смотря, что у них еще играет Короваев
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-2
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