Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ
Виктор заявил, что донецкий клуб должен легко выиграть УПЛ в следующем сезоне
Бывший футболист национальной сборной Украины Виктор Леоненко оценил перспективы турецкого специалиста Арды Турана во главе донецкого «Шахтера» в дебютном сезоне Украинской Премьер-лиги.
– Что ждет Шахтер в новом сезоне УПЛ?
– Шахтер никому не должен оставлять шансов в нашем чемпионате, несмотря на то, что в донецкой команде до сих пор продолжает играть Бондарь. Бразильцы разыгрались, два точно хороших – это Кевин и Алиссон, – лаконично сказал Виктор.
Донецкий клуб провалил прошлый сезон Украинской Премьер-лиги, заняв лишь третье место в турнирной таблице. После завершения сезона 2024/25 руководство «горняков» решило уволить боснийского специалиста Марино Пушича, а Арда Туран пришел на вакантную должность.
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