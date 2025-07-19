Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ

Бывший футболист национальной сборной Украины Виктор Леоненко оценил перспективы турецкого специалиста Арды Турана во главе донецкого «Шахтера» в дебютном сезоне Украинской Премьер-лиги.

– Что ждет Шахтер в новом сезоне УПЛ?

– Шахтер никому не должен оставлять шансов в нашем чемпионате, несмотря на то, что в донецкой команде до сих пор продолжает играть Бондарь. Бразильцы разыгрались, два точно хороших – это Кевин и Алиссон, – лаконично сказал Виктор.

Донецкий клуб провалил прошлый сезон Украинской Премьер-лиги, заняв лишь третье место в турнирной таблице. После завершения сезона 2024/25 руководство «горняков» решило уволить боснийского специалиста Марино Пушича, а Арда Туран пришел на вакантную должность.