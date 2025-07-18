ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»

Бывший украинский футболист Виктор Лоненко поделился эмоциями после ответного матча донецкого «Шахтера» против финского «Ильвеса» (0:0).

– Виктор Евгеньевич, что скажете об ответном матче с Ильвесом?

– После первого матча для Шахтера это была тренировочная игра, но такого соперника нужно было обыгрывать в любом случае, даже запасными. Не знаю, может, футболисты Шахтера играли под большими нагрузками или просто узнали. Вариантов может быть много.

Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо никогда ничего не выигрывало, а сам банщиков обыграть не может.

– У нас печальная ситуация в таблице коэффициентов УЕФА, а тут еще в матче с таким соперником очков недобираем. Ранее "Шахтер" в группе стартовал в еврокубках, а сейчас квалификацию с первого раунда проходит.

– Ну и нормально. С таким уровнем чемпионата вообще с Лиги конференций начинать должны. Вряд ли Туран думал о коэффициентах. Главное, что прошли дальше, а коэффициенты – это уже приятный бонус, тем более на таком этапе их много и не дают.

Туран может смело сказать, что после первой игры с Ильвесом Шахтер уже начал готовиться к Бешикташу. Возможно, так и есть и он боялся, чтобы игроки не получили травмы.

Зачем рыгать, если впереди две игры с серьезным соперником? Тем более, попробуй заставить бразильцев что-то делать, если в первой игре все было решено, – сказал Леоненко.

На нашем сайте доступный обзор матча «Ильвес» – «Шахтер», где «горняки» не смогли поразить ворота финского клуба.