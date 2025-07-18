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  4. Отец Ламина Ямаля прокомментировал скандал вокруг дня рождения сына
Испания
18 июля 2025, 12:31 |
467
0

Отец Ламина Ямаля прокомментировал скандал вокруг дня рождения сына

Мунир Насрауи заявил о том, что его сын не сделал ничего плохого

18 июля 2025, 12:31 |
467
0
Отец Ламина Ямаля прокомментировал скандал вокруг дня рождения сына
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Отец испанского вингера каталонскй «Барселоны» Ламин Ямаля Мунир Насрауи прокомментировал скандальное празднование 18-летия своего сына:

«Мы все должны гордиться, а те, кто плохо отзывается о моем сыне, пусть посмотрят на себя со стороны, и все. И ничего больше, мы не говорим ничего плохого, мой сын не сделал ничего плохого. Если бы это было так, я бы первым, как отец, сказал ему, взял за уши и сказал Ламину: «Так не поступают, сынок», но мой сын ничего не сделал. Он ничего не сделал.

Если он сделал что-то плохое, есть полицейские участки, куда можно пойти и подать заявление. Но поскольку он ничего не сделал, ничего страшного. Да благословит всех Бог, и да будем мы верны друг другу. Спасибо, господа».

Ранее сообщалось о том, что против Ямаля могут подать в суд из-за вечеринки.

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Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
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