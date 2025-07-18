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Лига конференций
18 июля 2025, 11:08 | Обновлено 18 июля 2025, 11:09
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0

Как играли украинские команды против Партизана?

Соперник «Александрии» в Лиге конференций часто пересекался с клубами из Украины

18 июля 2025, 11:08 | Обновлено 18 июля 2025, 11:09
230
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Как играли украинские команды против Партизана?
Getty Images/Global Images Ukraine

Определился соперник «Александрии» во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Им стал сербский «Партизан».

Команда из Белграда ранее уже встречалась в еврокубках с «Динамо», «Шахтером» и «Днепром».

Украинские команды сыграли 12 матчей против «Партизана», в которых одержали 9 побед, потерпели 2 поражения, еще 1 матч закончился вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 31:10.

Матчи украинских команд против «Партизана» в еврокубках

  • 1976: КЕЧ, Динамо – Партизан 3:0
  • 1976: КЕЧ, Партизан – Динамо 0:2
  • 2005: КУ, Партизан – Днепр 2:2
  • 2005: КУ, Днепр – Партизан 0:1
  • 2009: ЛЕ, Шахтер – Партизан 4:1
  • 2009: ЛЕ, Партизан – Шахтер 1:0
  • 2010: ЛЧ, Шахтер – Партизан 1:0
  • 2010: ЛЧ, Партизан – Шахтер 0:3
  • 2017: ЛЕ, Партизан – Динамо 2:3
  • 2017: ЛЕ, Динамо – Партизан 4:1
  • 2024: ЛЧ, Динамо – Партизан 6:2
  • 2024: ЛЧ, Партизан – Динамо 0:3
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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