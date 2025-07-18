Как играли украинские команды против Партизана?

Определился соперник «Александрии» во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Им стал сербский «Партизан».

Команда из Белграда ранее уже встречалась в еврокубках с «Динамо», «Шахтером» и «Днепром».

Украинские команды сыграли 12 матчей против «Партизана», в которых одержали 9 побед, потерпели 2 поражения, еще 1 матч закончился вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 31:10.

Матчи украинских команд против «Партизана» в еврокубках