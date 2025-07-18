Лига конференций18 июля 2025, 11:08 | Обновлено 18 июля 2025, 11:09
230
0
Как играли украинские команды против Партизана?
Соперник «Александрии» в Лиге конференций часто пересекался с клубами из Украины
18 июля 2025, 11:08 | Обновлено 18 июля 2025, 11:09
230
0
Определился соперник «Александрии» во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Им стал сербский «Партизан».
Команда из Белграда ранее уже встречалась в еврокубках с «Динамо», «Шахтером» и «Днепром».
Украинские команды сыграли 12 матчей против «Партизана», в которых одержали 9 побед, потерпели 2 поражения, еще 1 матч закончился вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 31:10.
Матчи украинских команд против «Партизана» в еврокубках
- 1976: КЕЧ, Динамо – Партизан 3:0
- 1976: КЕЧ, Партизан – Динамо 0:2
- 2005: КУ, Партизан – Днепр 2:2
- 2005: КУ, Днепр – Партизан 0:1
- 2009: ЛЕ, Шахтер – Партизан 4:1
- 2009: ЛЕ, Партизан – Шахтер 1:0
- 2010: ЛЧ, Шахтер – Партизан 1:0
- 2010: ЛЧ, Партизан – Шахтер 0:3
- 2017: ЛЕ, Партизан – Динамо 2:3
- 2017: ЛЕ, Динамо – Партизан 4:1
- 2024: ЛЧ, Динамо – Партизан 6:2
- 2024: ЛЧ, Партизан – Динамо 0:3
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июля 2025, 10:53 0
Ян Морговский подписал новый контракт с черновицким клубом
Футбол | 17 июля 2025, 16:55 15
Украинский голкипер Реала готов перейти в Вильярреал
Бокс | 18.07.2025, 07:30
Волейбол | 17.07.2025, 19:55
Футбол | 18.07.2025, 07:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.07.2025, 08:17 30
16.07.2025, 21:23 14
16.07.2025, 21:30 9
17.07.2025, 18:30 7
17.07.2025, 14:27
16.07.2025, 19:42 102
16.07.2025, 09:15 1