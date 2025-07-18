Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Прикарпатье – Феникс-Мариуполь отменен. Названа причина
Украина. Первая лига
18 июля 2025, 10:53 | Обновлено 18 июля 2025, 11:09
188
0

Матч Прикарпатье – Феникс-Мариуполь отменен. Названа причина

Команды собирались сыграть на стадионе «Рух» в Ивано-Франковске

18 июля 2025, 10:53 | Обновлено 18 июля 2025, 11:09
188
0
Матч Прикарпатье – Феникс-Мариуполь отменен. Названа причина
ФК Прикарпатье

«Прикарпатье» и «Феникс-Мариуполь» на летних учебно-тренировочных сборах продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В пятницу, 18 июля, команды планировали провести контрольный поединок.

Однако поединок не состоится. Причиной послужили небдагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба «Прикарпатья».

Матч с клубом «Феникс-Мариуполь»должен был стать для «Прикарпатья» третьим на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда провела два поединка с представителями Второй лиги. «Прикарпатье» обыграло «Куликов-Белка» (3:1) и «Скалу 1911» (3:2).

Ранее сообщалось, что УАФ начала расследование из-за угроз тренеру в чемпионате Украины.

По теме:
Кривбасс – Гезтепе – 1:2. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Триглав. Видео голов и обзор (обновляется)
«Показали качественную игру». Микитишин – о спарринге с Гезтепе
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы стартовые составы отмена матчей Прикарпатье Ивано-Франковск ФСК Мариуполь
Сергей Турчак Источник: ФК Прикарпатье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал нового тренера
Футбол | 18 июля 2025, 10:37 0
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал нового тренера

Вячеслав Котляр присоединился к «Эпицентру»

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
Футбол | 17 июля 2025, 20:35 1
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта

Норвежец Нюпан перешел в команду Гвардиолы

Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Бокс | 18.07.2025, 07:30
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
Волейбол | 17.07.2025, 20:30
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Футбол | 18.07.2025, 06:23
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
17.07.2025, 07:23 14
Футбол
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
16.07.2025, 08:46
Футбол
Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко
Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко
16.07.2025, 10:03 14
Футбол
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
17.07.2025, 07:45 3
Бокс
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
16.07.2025, 19:42 102
Футбол
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
16.07.2025, 19:46 18
Футбол
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
17.07.2025, 08:00 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем