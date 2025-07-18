Матч Прикарпатье – Феникс-Мариуполь отменен. Названа причина

«Прикарпатье» и «Феникс-Мариуполь» на летних учебно-тренировочных сборах продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В пятницу, 18 июля, команды планировали провести контрольный поединок.

Однако поединок не состоится. Причиной послужили небдагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба «Прикарпатья».

Матч с клубом «Феникс-Мариуполь»должен был стать для «Прикарпатья» третьим на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда провела два поединка с представителями Второй лиги. «Прикарпатье» обыграло «Куликов-Белка» (3:1) и «Скалу 1911» (3:2).

Ранее сообщалось, что УАФ начала расследование из-за угроз тренеру в чемпионате Украины.