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Украина. Первая лига
18 июля 2025, 04:01 |
323
0

УАФ начала расследование из-за угроз тренеру в чемпионате Украины

Желько Любенович был вынужден покинуть полтавскую «Ворсклу» и уехать из Украины

18 июля 2025, 04:01 |
323
0
УАФ начала расследование из-за угроз тренеру в чемпионате Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Желько Любенович

Комитет по этике Украинской ассоциации футбола (УАФ) начал расследование из-за интервью бывшего главного тренера полтавской «Ворсклы» Желько Любеновича.

Сербский специалист возглавил команду, которая вылетела из элитного дивизиона, 24 июня. Буквально, через две недели, 10 июля, полтавский клуб сообщил о прекращении сотрудничества «по семейным причинам».

Любенович сообщил после своего ухода, что был вынужден покинуть Украину из-за угроз со стороны футбольных агентов. Тренер признался, что его заставляли подписывать определенных игроков.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи клуб остался без главного тренера Юрия Максимова.

Любенович выступал в составе «Кривбасса», «Таврии», «Александрии» и «Зари». После завершения профессиональной карьеры серб работал в тренерском штабе луганской «Зари», а с 2023 по 2024 возглавлял «Минай».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Желько Любенович Комитет этики и честной игры УАФ Украинская ассоциация футбола отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Трибуна
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