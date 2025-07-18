УАФ начала расследование из-за угроз тренеру в чемпионате Украины

Комитет по этике Украинской ассоциации футбола (УАФ) начал расследование из-за интервью бывшего главного тренера полтавской «Ворсклы» Желько Любеновича.

Сербский специалист возглавил команду, которая вылетела из элитного дивизиона, 24 июня. Буквально, через две недели, 10 июля, полтавский клуб сообщил о прекращении сотрудничества «по семейным причинам».

Любенович сообщил после своего ухода, что был вынужден покинуть Украину из-за угроз со стороны футбольных агентов. Тренер признался, что его заставляли подписывать определенных игроков.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи клуб остался без главного тренера Юрия Максимова.

Любенович выступал в составе «Кривбасса», «Таврии», «Александрии» и «Зари». После завершения профессиональной карьеры серб работал в тренерском штабе луганской «Зари», а с 2023 по 2024 возглавлял «Минай».