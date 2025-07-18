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18 июля 2025, 10:36 | Обновлено 18 июля 2025, 11:04
279
0

Неожиданный вариант. Легендарный форвард дал прогноз на чемпиона АПЛ

Кристиан Виери ожидает, что Английскую Премьер-Лигу возьмет «Челси»

18 июля 2025, 10:36 | Обновлено 18 июля 2025, 11:04
279
0
Неожиданный вариант. Легендарный форвард дал прогноз на чемпиона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Виери

Экс-игрок сборной Италии и ряда итальянских клубов Кристиан Вьери дал прогноз считает, что «Челси» возьмет Английскую Премьер-лигу:

– Вы ошиблись в своем прогнозе на финал клубного чемпионата мира.

– Я думал, что «ПСЖ» будет играть лучше соперника, основываясь на том, что я видел за последние несколько месяцев, но когда ты постоянно выигрываешь, ты становишься немного самоуверенным. А потом наступает удар, потому что другие более агрессивны, чем ты.

Мареска не просто хорош. Он много лет проработал с Гвардиолой, и это заметно. Он добился победы не только за счет высокого прессинга, но и за счет владения мячом, организованного футбола, быстрых, качественных игроков, а также их силы, что всегда является плюсом.

На мой взгляд, в следующем году «Челси» выиграет Премьер-лигу и поборется за победу в Лиге чемпионов,

Ранее сообщалось о том, что легенда итальянского футбола отметил силу Довбика.

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Челси Кристиан Виери ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
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