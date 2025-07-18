«Не вижу смысла». Экс-футболист Динамо завершил карьеру в 29 лет

Воспитанник киевского «Динамо» Зураб Очигава рассказал, почему решил завершить карьеру в 29 лет. Футболист не захотел продолжать играть только ради заработка.

– После ухода из «Габалы» вы, кажется, переехали в США и теперь живете там с семьей. Чем вы сейчас занимаетесь?

– У меня в Нью-Йорке есть проект, связанный с футбольной академией. Сейчас я нахожусь в Европе – мое пребывание связано с определенными делами.

– Интересно, почему вы решили завершить карьеру так быстро, в 29 лет? Не смогли найти себе команду в США?

– Зимой был разговор с командой из Омахи. Я общался с тренером, но были нюансы, повлиявшие на результат – ничего из этого не вышло.

– А как насчет предложений от азербайджанских клубов? Получали ли вы их недавно?

– Я уже говорил: возраст позволяет мне играть, но во всем должен быть смысл. Делать что-то просто так или ради заработка – не вижу смысла. Деньги – не главное в жизни, – сказал Очигава.

Последним клубом Очигавы была «Габала», за которую он выступал с июля 2023 года и которую оставил в августе 2024 года. После этого он стал детским тренером в США.