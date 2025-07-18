Колос и СК Полтава проводят товарищеский матч в Ковалевке

«Колос» и СК «Полтава» продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. Команды проведут контрольный поединок.

На летних учебно-тренировочных сборах «Колос» провел три спарринга. Начала команда Руслана Костышина с двух поражений. «Колос» проиграл клубу Первой лиги «Виктория» Сумы (0:1), а затем со счетом 2:3 уступил «Вересу». А в предыдущем контрольном матче «Колос» разгромил «Левый Берег» (7:2).

Для СК «Полтава» сезон 2024/25 будет дебютным в УПЛ. Команда заняла второе место в Первой лиге и получила право на повышение в классе

На летних учебно-тренировочных сборах «Полтава» провела три контрольных матча и пока не проигрывала. Команда обыграла «Кудровку» (2:1) и сыграла вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и черкасским ЛНЗ (1:1).

Матч «Колос» – СК «Полтава» начнется в 16:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Колоса».

Ранее сообщалось, что «Колос» объявил об уходе опытного форварда.