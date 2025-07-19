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Лига Европы
19 июля 2025, 08:47 |
125
0

Принципиальное сражение для Турана. В Турции будет сумасшедший ажиотаж

Валерий Кривенцов предрекает интересное сражение между «Бешикташем» и «Шахтером» в Лиге Европы

19 июля 2025, 08:47 |
125
0
Принципиальное сражение для Турана. В Турции будет сумасшедший ажиотаж
ФК Шахтер. Арда Туран

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший полузащитник «Шахтера» Валерий Кривенцов рассказал, чего ждет от противостояния «горняков» с «Бешикташем» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

– Встретятся две приблизительно равные команды, – сказал Кривенцов. – Но здесь будет важно, кто в каком состоянии подойдет к этим поединкам.

Считаю, что это будет принципиальное сражение для турецкого наставника «Шахтера» Арды Турана. Уверен, что со стороны турецкой прессы будет повышенное внимание. Ажиотаж вокруг этих матчей, на мой взгляд, будет сумасшедший.

Безусловно, на каких-то моментах тренер «горняков» будет акцентировать внимание своих подопечных, зная силу «Бешикташа», но на поле решения принимают футболисты, а это две большие разницы.

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Шахтер Донецк Бешикташ Лига Европы еврокубки по футболу Арда Туран Валерий Кривенцов Турция
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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