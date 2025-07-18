Валерий КРИВЕНЦОВ: «Шахтеру нужно реабилитироваться перед болельщиками»

Вчера, 17 июля, «Шахтер» провел ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского «Ильвеса», в котором была зафиксирована ничья – 0:0. Впрочем, такой счет не повлиял на общий итог противостояния для украинской команды, так как в первом поединке «горняки» победили со счетом 6:0.

Об игре в Тампере и ближайших перспективах команды Арды Турана в этом турнире эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов.

– Валерий Сергеевич, в ответном матче против «Ильвеса», насколько процентов включился «Шахтер»?

– Насчет процентов мне сказать сложно, но то, что команда старалась и хотела забить, это было видно невооруженным глазом. «Горняки» наиграли на три-четыре забитых мяча.

– Но подопечные Арды Турана и в первом матче старались и забили шесть мячей.

– Так бывает.

– После поединка в Словении сквозила расслабленность?

– Я не думаю. Все-таки нужно учитывать, что в команду пришел новый тренер, к которому команда только приспосабливается. Принимаются новые требования, продолжается знакомство наставника с подопечными, происходят разные сочетания на поле. Того же Очеретько поставили опорным полузащитником… И не стоит забывать, что ответная игра проходила на искусственном покрытии, к которому также необходимо привыкать.

– Большая смена стартового состава обусловлена результатом первого матча или Арда Туран хочет в официальных поединках, когда выпадает такая возможность, лучше изучить своих подопечных?

– Счет первого поединка позволил наставнику экспериментировать во второй игре.

– Что вы отметили для себя, как для специалиста в игре «Шахтера»?

– Опять же, новые требования, схематическое расположение по принципу «Барселоны – 4 – 3 – 3. Перемещения, врывания, освобождения флангов, высокий прессинг в средней зоне. Но, чтобы все это довести до автоматизма, нужно время. Тем не менее, сейчас видно, что физически команда готова лучше, нежели в прошлом году на данный период времени.

– Сейчас у вас более оптимистические ожидания от «Шахтера», чем это было год назад?

– Да. Видно, что Арда Туран не дает подопечным спуску, он держит всех в тонусе, для него нет авторитетов. А учитывая, что все хотят играть, то футболисты изо всех сил будут доказывать свою состоятельность перед наставником.

– «Шахтер» за прошедшую игру создал столько моментов, что их бы хватило на несколько матчей, но не реализовал ни одного. Тревожный ли это звонок в преддверии более ответственных матчей?

– Здесь все дело в психологии. Как бы там ни было, но тренеру непросто настроить команду на игру после столь крупной победы. Уверен, что в следующей квалификации в поединке против «Бешикташа» все будет по-другому. Там цена одной ошибки может быть катастрофической.

– Кто из «горняков» в игре с «Ильвесом» вам запомнился больше всего?

– Неплохо выглядел тот же Очеретько, в первом тайме понравился Азаров, который был активен, часто подключался к атакам и успевал в оборону. Всегда на своем месте был Траоре, правда, до него не всегда доходили мячи. Многие сыграли на своем высоком уровне, тот же Бондаренко, Бондарь.

– Впереди противостояние с «Бешикташем». Кто фаворит этого противостояния?

– Это сложный вопрос. Встретятся две приблизительно равные команды. Здесь будет важно, кто в каком состоянии подойдет к этим поединкам.

– «Горняки» будут иметь хоть минимальное преимущество перед соперников, учитывая, что турки еще не играли официальных матчей?

– Хочется в это верить (улыбается), но как оно будет, покажут только сами поединки.

– То, что Арда Туран возглавляет «Шахтер», дает дополнительные висты украинской команде?

– Безусловно, на каких-то моментах турецкий наставник будет акцентировать внимание своих подопечных, но на поле решения принимают футболисты, а это две большие разницы.

– Но для Арды Турана это будет принципиальное сражение?

– Думаю, да. Со стороны турецкой прессы будет повышенное внимание. Ажиотаж вокруг этих матчей, на мой взгляд, будет сумасшедший.

– У «Шахтера» мотивация будет зашкаливать, учитывая их неудачный прошлый сезон?

– Конечно. В прошлом сезоне «горняки» явно не блистали, хотя на евроарене были и неплохи поединки, просто не было результата. А сейчас для вновь пришедших футболистов или для тех игроков, которые не так давно в команде, важно хорошо играть, поскольку за ними следят, к тому же необходимо набирать очки в копилку коэффициентов для Украины. «Шахтеру» нужно реабилитироваться перед болельщиками, причем, во всех турнирах. И потенциал для этого у команды есть.