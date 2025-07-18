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  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «Шахтеру нужно реабилитироваться перед болельщиками»
Лига Европы
18 июля 2025, 09:32 | Обновлено 18 июля 2025, 09:33
361
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Шахтеру нужно реабилитироваться перед болельщиками»

Бывший полузащитник «горняков» разобрал игру донетчан после противостояния с «Ильвесом»

18 июля 2025, 09:32 | Обновлено 18 июля 2025, 09:33
361
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Шахтеру нужно реабилитироваться перед болельщиками»
ФК Шахтер

Вчера, 17 июля, «Шахтер» провел ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского «Ильвеса», в котором была зафиксирована ничья – 0:0. Впрочем, такой счет не повлиял на общий итог противостояния для украинской команды, так как в первом поединке «горняки» победили со счетом 6:0.

Об игре в Тампере и ближайших перспективах команды Арды Турана в этом турнире эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов.

– Валерий Сергеевич, в ответном матче против «Ильвеса», насколько процентов включился «Шахтер»?
– Насчет процентов мне сказать сложно, но то, что команда старалась и хотела забить, это было видно невооруженным глазом. «Горняки» наиграли на три-четыре забитых мяча.

– Но подопечные Арды Турана и в первом матче старались и забили шесть мячей.
– Так бывает.

– После поединка в Словении сквозила расслабленность?
– Я не думаю. Все-таки нужно учитывать, что в команду пришел новый тренер, к которому команда только приспосабливается. Принимаются новые требования, продолжается знакомство наставника с подопечными, происходят разные сочетания на поле. Того же Очеретько поставили опорным полузащитником… И не стоит забывать, что ответная игра проходила на искусственном покрытии, к которому также необходимо привыкать.

– Большая смена стартового состава обусловлена результатом первого матча или Арда Туран хочет в официальных поединках, когда выпадает такая возможность, лучше изучить своих подопечных?
– Счет первого поединка позволил наставнику экспериментировать во второй игре.

– Что вы отметили для себя, как для специалиста в игре «Шахтера»?
– Опять же, новые требования, схематическое расположение по принципу «Барселоны – 4 – 3 – 3. Перемещения, врывания, освобождения флангов, высокий прессинг в средней зоне. Но, чтобы все это довести до автоматизма, нужно время. Тем не менее, сейчас видно, что физически команда готова лучше, нежели в прошлом году на данный период времени.

– Сейчас у вас более оптимистические ожидания от «Шахтера», чем это было год назад?
– Да. Видно, что Арда Туран не дает подопечным спуску, он держит всех в тонусе, для него нет авторитетов. А учитывая, что все хотят играть, то футболисты изо всех сил будут доказывать свою состоятельность перед наставником.

– «Шахтер» за прошедшую игру создал столько моментов, что их бы хватило на несколько матчей, но не реализовал ни одного. Тревожный ли это звонок в преддверии более ответственных матчей?
– Здесь все дело в психологии. Как бы там ни было, но тренеру непросто настроить команду на игру после столь крупной победы. Уверен, что в следующей квалификации в поединке против «Бешикташа» все будет по-другому. Там цена одной ошибки может быть катастрофической.

– Кто из «горняков» в игре с «Ильвесом» вам запомнился больше всего?
– Неплохо выглядел тот же Очеретько, в первом тайме понравился Азаров, который был активен, часто подключался к атакам и успевал в оборону. Всегда на своем месте был Траоре, правда, до него не всегда доходили мячи. Многие сыграли на своем высоком уровне, тот же Бондаренко, Бондарь.

– Впереди противостояние с «Бешикташем». Кто фаворит этого противостояния?
– Это сложный вопрос. Встретятся две приблизительно равные команды. Здесь будет важно, кто в каком состоянии подойдет к этим поединкам.

– «Горняки» будут иметь хоть минимальное преимущество перед соперников, учитывая, что турки еще не играли официальных матчей?
– Хочется в это верить (улыбается), но как оно будет, покажут только сами поединки.

– То, что Арда Туран возглавляет «Шахтер», дает дополнительные висты украинской команде?
– Безусловно, на каких-то моментах турецкий наставник будет акцентировать внимание своих подопечных, но на поле решения принимают футболисты, а это две большие разницы.

– Но для Арды Турана это будет принципиальное сражение?
– Думаю, да. Со стороны турецкой прессы будет повышенное внимание. Ажиотаж вокруг этих матчей, на мой взгляд, будет сумасшедший.

– У «Шахтера» мотивация будет зашкаливать, учитывая их неудачный прошлый сезон?
– Конечно. В прошлом сезоне «горняки» явно не блистали, хотя на евроарене были и неплохи поединки, просто не было результата. А сейчас для вновь пришедших футболистов или для тех игроков, которые не так давно в команде, важно хорошо играть, поскольку за ними следят, к тому же необходимо набирать очки в копилку коэффициентов для Украины. «Шахтеру» нужно реабилитироваться перед болельщиками, причем, во всех турнирах. И потенциал для этого у команды есть.

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Шахтер Донецк статьи эксклюзив Ильвес Тампере Лига Европы еврокубки по футболу Валерий Кривенцов Олег Очеретько Валерий Бондарь Арда Туран Бешикташ Иракли Азаров Лассина Траоре Артем Бондаренко Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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