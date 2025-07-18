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Украина. Первая лига
18 июля 2025, 09:47 | Обновлено 18 июля 2025, 09:53
492
2

Владелец украинского клуба подозревается в сотрудничестве с армией рф

Утверждается, что Константин Жеваго продавал медицинские препараты в Россию

18 июля 2025, 09:47 | Обновлено 18 июля 2025, 09:53
492
2
Владелец украинского клуба подозревается в сотрудничестве с армией рф
Константин Жеваго

16 июля Национальная полиция Украины провела масштабные обыски в трех областях страны. Они связаны с делом о производстве и продаже украинских лекарств в россии, которые затем использовались, в том числе, для лечения военных рф.

В официальном заявлении Нацполиции приводится следующее описание главного фигуранта дела:

«Главный фигурант – конечный бенефициарный владелец одной из крупнейших фармацевтических корпораций Украины и по совместительству бывший народный депутат шести созывов Верховной Рады Украины, который в настоящее время находится под санкциями СНБО».

Это описание полностью совпадает с владельцем полтавского футбольного клуба «Ворскла» Константином Жеваго.

Сезон УПЛ 2024/25 «Ворскла» завершила на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков в 30 матчах чемпионата Украины. В стыковых матчах команда проиграла Кудровке (2:1, 0:1 (3:4 по пенальти)) и вылетела в Первую лигу.

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Константин Жеваго Ворскла Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Суспільне | Новини
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Пока ворскла не вылетела из премьеры никто об этом ничего не знал.
Странно.
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0
Dynamo forever
Ворскла уже не интересна. В первой лиге хорошая конкуренция и не увидим Ворсклу в УПЛ наверное.
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-1
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