Владелец украинского клуба подозревается в сотрудничестве с армией рф

16 июля Национальная полиция Украины провела масштабные обыски в трех областях страны. Они связаны с делом о производстве и продаже украинских лекарств в россии, которые затем использовались, в том числе, для лечения военных рф.

В официальном заявлении Нацполиции приводится следующее описание главного фигуранта дела:

«Главный фигурант – конечный бенефициарный владелец одной из крупнейших фармацевтических корпораций Украины и по совместительству бывший народный депутат шести созывов Верховной Рады Украины, который в настоящее время находится под санкциями СНБО».

Это описание полностью совпадает с владельцем полтавского футбольного клуба «Ворскла» Константином Жеваго.

Сезон УПЛ 2024/25 «Ворскла» завершила на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков в 30 матчах чемпионата Украины. В стыковых матчах команда проиграла Кудровке (2:1, 0:1 (3:4 по пенальти)) и вылетела в Первую лигу.