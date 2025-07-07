Владелец Ворсклы Жеваго: «Это абсолютно неприемлемо. Будем бороться за УПЛ»

Владелец Ворсклы Константин Жеваго, который находится под украинскими санкции и, по сообщениям СМИ, живет в Европе, дал оценку минувшего сезона полтавской команды.

Ворскла вылетела в Первую лигу.

«К сожалению, итоги сезона стали настоящим вызовом как для игроков, так и для тренерского штаба, менеджмента клуба, болельщиков Полтавщины, наших партнеров, так и для меня лично. Мы не смогли сохранить прописку в Украинской Премьер-Лиге, уступив в переходных матчах. Это произошло впервые с 1996 года и, несомненно, вызвало широкий резонанс в футбольном сообществе. И это абсолютно неприемлемый результат для коллектива клуба и для меня лично, учитывая достижения и успехи клуба за последние по меньшей мере 20 лет. Пора для анализа ситуации, поиска причин, но мы все знаем – побеждает сильнейший, на поле выходит две команды, каждая из которых мечтает и должна сделать все ради победить. Если на табло твое поражение, значит, были сделаны не все или есть причины, которые помешали этому. Именно анализом этих причин мы и занимаемся в межсезонье.

Мы официально начали подготовку к участию в Первой лиге ПФЛ в сезоне 2025-2026 годов. Наша стратегическая цель – возвращение в элиту украинского футбола, Премьер-Лиги, уже по итогам этого сезона. Это амбициозная и непростая задача, ведь многие команды планируют бороться за выход в УПЛ. Но эта поставленная задача абсолютно реалистична, даже в условиях, связанных с военным положением в стране, и внутренним состоянием всех, кому не безразлична Ворскла: игроков, тренеров, болельщиков, руководителей клуба и его владельцев.

Мы инициируем полный финансовый аудит всех доходов и расходов в предыдущие периоды. Это необходимый и важный шаг во время любых трансформационных периодов, что даст нам полную финансовую прозрачность и дальнейшую стабильность. Мы стремимся оперативно урегулировать текущие кредиторские требования и дальше работать еще более эффективно», – сказал Жеваго.