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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 17:25 | Обновлено 07 июля 2025, 18:32
1195
2

Владелец Ворсклы Жеваго: «Это абсолютно неприемлемо. Будем бороться за УПЛ»

Редкое интервью президента клуба

07 июля 2025, 17:25 | Обновлено 07 июля 2025, 18:32
1195
2
Владелец Ворсклы Жеваго: «Это абсолютно неприемлемо. Будем бороться за УПЛ»
ФК Ворскла

Владелец Ворсклы Константин Жеваго, который находится под украинскими санкции и, по сообщениям СМИ, живет в Европе, дал оценку минувшего сезона полтавской команды.

Ворскла вылетела в Первую лигу.

«К сожалению, итоги сезона стали настоящим вызовом как для игроков, так и для тренерского штаба, менеджмента клуба, болельщиков Полтавщины, наших партнеров, так и для меня лично. Мы не смогли сохранить прописку в Украинской Премьер-Лиге, уступив в переходных матчах. Это произошло впервые с 1996 года и, несомненно, вызвало широкий резонанс в футбольном сообществе. И это абсолютно неприемлемый результат для коллектива клуба и для меня лично, учитывая достижения и успехи клуба за последние по меньшей мере 20 лет. Пора для анализа ситуации, поиска причин, но мы все знаем – побеждает сильнейший, на поле выходит две команды, каждая из которых мечтает и должна сделать все ради победить. Если на табло твое поражение, значит, были сделаны не все или есть причины, которые помешали этому. Именно анализом этих причин мы и занимаемся в межсезонье.

Мы официально начали подготовку к участию в Первой лиге ПФЛ в сезоне 2025-2026 годов. Наша стратегическая цель – возвращение в элиту украинского футбола, Премьер-Лиги, уже по итогам этого сезона. Это амбициозная и непростая задача, ведь многие команды планируют бороться за выход в УПЛ. Но эта поставленная задача абсолютно реалистична, даже в условиях, связанных с военным положением в стране, и внутренним состоянием всех, кому не безразлична Ворскла: игроков, тренеров, болельщиков, руководителей клуба и его владельцев.

Мы инициируем полный финансовый аудит всех доходов и расходов в предыдущие периоды. Это необходимый и важный шаг во время любых трансформационных периодов, что даст нам полную финансовую прозрачность и дальнейшую стабильность. Мы стремимся оперативно урегулировать текущие кредиторские требования и дальше работать еще более эффективно», – сказал Жеваго.

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Ворскла Полтава Константин Жеваго Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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Комментарии 2
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Galushka_na_maximalkah
На практиці ми бачимо, як Ворскла втрачає найголовніші свої кадрові активи - Кулач, Павлюк, Ієде, Пердута, Ісенко, Хрипчук, Кане, Гучек та ін. Окрім цього, з клубу ще не зняті 3 трансферні бани. Бюджет значно урізаний, після вильоту з УПЛ.
З іншого боку, Ворскла запросила перспективного тренера Желько Любеновича, на якого претендували й інші солідні команди. А власник (Жеваго) і спортивний директор (Лисак) впевнено декларують амбітні цілі, такі, як, наприклад, повернення в УПЛ.
Не однозначна ситуація. Спостерігаємо, що буде далі 
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+2
victorpolo
сподіваюсь, що Жеваго хоча б в курсі , що він давав якесь інтерв'ю...
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0
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