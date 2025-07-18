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  4. Андрей ЛУНИН: «Мы будем скучать по тебе»
Испания
18 июля 2025, 08:56 |
1548
0

Андрей ЛУНИН: «Мы будем скучать по тебе»

Украинец тепло попрощался с Лукасом Васкесом

18 июля 2025, 08:56 |
1548
0
Андрей ЛУНИН: «Мы будем скучать по тебе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин тепло обратился к Лукасу Васкесу, который покинул расположение «сливочных» после долгого периода в королевском клубе.

«Лукас Васкес – пример как игрока, так и человека!!! Желаю тебе большой удачи на новом этапе, пусть все сложится лучше – ты заслуживаешь все лучшее!!! Мы будем скучать по тебе», – написал Андрей в Instagram.

Лукас Васкес суммарно находится в структуре Реала уже 17 лет: в 2007-2014 годах он был игроком молодежных команд клуба, а с 2015 года является футболистом первой команды. На его счету 402 игры за «сливочных» и 22 выигранных трофея, среди которых 5 кубков Лиги чемпионов.

В сезоне 2024/25 Лукас Васкес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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Андрей Лунин Лукас Васкес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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