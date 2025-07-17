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Испания
17 июля 2025, 23:06 |
173
0

Флорентино ПЕРЕС: «Реал всегда будет его домом»

Президент «сливочных» высказался о Лукасе Васкесе

17 июля 2025, 23:06 |
173
0
Флорентино ПЕРЕС: «Реал всегда будет его домом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес и Лукас Васкес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал уход из клуба испанского фулбека Лукаса Васкеса:

«Лукас Васкес образцовым образом представляет ценности мадридского «Реала», что сделало его одним из самых любимых игроков наших болельщиков. Лукас Васкес символизирует упорный труд, настойчивость, скромность и победный дух, необходимые для успеха в этой футболке. Он игрок, который заслужил привязанность и признание всех болельщиков «Реала». «Реал» является и всегда будет его домом».

Ранее сообщалось о том, что Лунин обратился к легенде «Реала».

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Лукас Васкес Реал Мадрид Флорентино Перес
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
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