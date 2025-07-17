Флорентино ПЕРЕС: «Реал всегда будет его домом»
Президент «сливочных» высказался о Лукасе Васкесе
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал уход из клуба испанского фулбека Лукаса Васкеса:
«Лукас Васкес образцовым образом представляет ценности мадридского «Реала», что сделало его одним из самых любимых игроков наших болельщиков. Лукас Васкес символизирует упорный труд, настойчивость, скромность и победный дух, необходимые для успеха в этой футболке. Он игрок, который заслужил привязанность и признание всех болельщиков «Реала». «Реал» является и всегда будет его домом».
Ранее сообщалось о том, что Лунин обратился к легенде «Реала».
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