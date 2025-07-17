«Ты действительно этого заслуживаешь». Лунин обратился к легенде Реала
Украинский голкипер пожелал удачи Лукасу Васкесу
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в своем Instagram обратился к испанскому фулбеку Лукасу Васкесу, который покинул «сливочных» после почти 20 лет в клубе:
«Лукас Васкес – это пример как игрока, так и человека! Удачи тебе на новом этапе, пусть все сложится наилучшим образом – ты действительно этого заслуживаешь.
Мы будем скучать по тебе».
В прошедшем сезоне Лукас Васкес провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер.
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