«Ты действительно этого заслуживаешь». Лунин обратился к легенде Реала

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в своем Instagram обратился к испанскому фулбеку Лукасу Васкесу, который покинул «сливочных» после почти 20 лет в клубе:

«Лукас Васкес – это пример как игрока, так и человека! Удачи тебе на новом этапе, пусть все сложится наилучшим образом – ты действительно этого заслуживаешь.

Мы будем скучать по тебе».

В прошедшем сезоне Лукас Васкес провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер.