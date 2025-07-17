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  4. «Ты действительно этого заслуживаешь». Лунин обратился к легенде Реала
Англия
17 июля 2025, 20:10 |
1298
0

«Ты действительно этого заслуживаешь». Лунин обратился к легенде Реала

Украинский голкипер пожелал удачи Лукасу Васкесу

17 июля 2025, 20:10 |
1298
0
«Ты действительно этого заслуживаешь». Лунин обратился к легенде Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в своем Instagram обратился к испанскому фулбеку Лукасу Васкесу, который покинул «сливочных» после почти 20 лет в клубе:

«Лукас Васкес – это пример как игрока, так и человека! Удачи тебе на новом этапе, пусть все сложится наилучшим образом – ты действительно этого заслуживаешь.

Мы будем скучать по тебе».

В прошедшем сезоне Лукас Васкес провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер.

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Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
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Андрей Лунин Реал Мадрид Лукас Васкес
Даниил Кирияка Источник: Instagram
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