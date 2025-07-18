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Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 06:37 | Обновлено 18 июля 2025, 06:45
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0

ФОТО. Перед началом игры в Финляндии фанаты Шахтера вывесили баннер о войне

Надпись на баннере на английском: The war goes on – Война продолжается

18 июля 2025, 06:37 | Обновлено 18 июля 2025, 06:45
750
0
ФОТО. Перед началом игры в Финляндии фанаты Шахтера вывесили баннер о войне
ФК Шахтер

Перед началом ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Ильвесом» и донецким «Шахтером» на стадионе «Таммела» в Тампере появился баннер с политическим месседжом.

Фанаты украинского клуба вывесили баннер с надписью на английском языке: «The war goes on» – «Война продолжается». Таким образом болельщики выразили поддержку Украине во время полномасштабной агрессии россии, которая продолжается уже более трех лет.

В прошлом году баннер с той же надписью был замечен на трибунах в Гельзенкирхене во время матча Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Баварией».

Встреча в Тампере завершилась со счетом 0:0. В первом матче «горняки» разгромили «Ильвес» со счетом 6:0, благодаря чему вышли во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграют против турецкого «Бешикташа».

ФОТО (ФК Шахтер). Баннер болельщиков донецкого клуба

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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