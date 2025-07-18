Селекционная кампания донецкого «Шахтера» продолжается. Горняки активно работают над усилением центральной линии поля, в частности ищут опорного полузащитника.

Одним из главных кандидатов на эту позицию является 19-летний полузащитник «Леха» Антони Козубаль.

В прошлом сезоне он был стабильным игроком основы «Леха» (35 матчей, 1 гол) и дебютировал за национальную сборную Польши.

Контракт игрока с познанским клубом действует до 2028 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 млн евро.

ВИДЕО. Как играет польский опорник из Леха, на которого нацелился Шахтер