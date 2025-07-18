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Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 06:15 | Обновлено 18 июля 2025, 06:34
138
0

ВИДЕО. Как играет польский опорник из Леха, на которого нацелился Шахтер

Антони Козубаль может стать игроком донецкого клуба

18 июля 2025, 06:15 | Обновлено 18 июля 2025, 06:34
138
0
ВИДЕО. Как играет польский опорник из Леха, на которого нацелился Шахтер
ФК Шахтер

Селекционная кампания донецкого «Шахтера» продолжается. Горняки активно работают над усилением центральной линии поля, в частности ищут опорного полузащитника.

Одним из главных кандидатов на эту позицию является 19-летний полузащитник «Леха» Антони Козубаль.

В прошлом сезоне он был стабильным игроком основы «Леха» (35 матчей, 1 гол) и дебютировал за национальную сборную Польши.

Контракт игрока с познанским клубом действует до 2028 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 млн евро.

ВИДЕО. Как играет польский опорник из Леха, на которого нацелился Шахтер

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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