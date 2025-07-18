Наставник Шахтера признался, будет ли клуб подписывать новых футболистов

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал трансферную политику «горняков», а также признался, будет ли клуб подписывать новых футболистов:

– Сейчас продолжается трансферное окно. Будут ли какие-то переходы в команду или из команды? Какую позицию вы бы хотели усилить?

– У нас замечательные игроки на каждой позиции. Конечно, некоторые из этих футболистов еще находятся на этапе развития, и мы хотим увидеть, на что они способны, когда раскроются на все 100%. У нас очень хорошо организованная структура. Если мы и будем делать трансферы, то это будут точечные усиления и очень сильные имена.

Но сейчас наша главная цель – это улучшить игру команды, ведь у нас здесь большой потенциал. Но, опять же, между наличием потенциала и его полной реализацией – большая разница.

Конечно, Матвиенко, Бондарь – это опытные игроки. У нас также есть футболисты, которые ежедневно прогрессируют – Судаков, Алиссон, Очеретько и другие. Я назвал лишь несколько имен, но у нас много футболистов. Нам нужно ежедневно подталкивать их к развитию.

Мы будем использовать опыт таких игроков, как Матвиенко, Бондарь и Марлон. Но прежде всего мы хотим увидеть прогресс молодых игроков и полностью раскрыть их потенциал. Именно поэтому мы не спешим с трансферами, но если что-то будет нужно – мы об этом открыто скажем. У нас есть список. Но, как я уже говорил, сейчас мы сосредоточены на развитии команды, – поделился мнением Туран.

17 июля донецкий клуб не сумел одолеть финский «Ильвес» в первом раунде Лиги Европы, но пробился в следующую стадию по сумме двух поединков (6:0, 0:0). Дальше подопечные Турана сыграют против турецкого «Бешикташа».