Бывший футболист Динамо прокомментировал завершение карьеры в 29 лет

Бывший футболист киевского «Динамо» Зураб Очигава прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 29 лет:

– После ухода из «Габалы» вы, кажется, перебрались в США и теперь живете там с семьей. Чем вы сейчас занимаетесь?

– У меня в Нью-Йорке есть проект, связанный с футбольной академией. Сейчас я нахожусь в Европе – мое пребывание связано с определенными делами.

– Интересно, почему вы решили завершить карьеру так рано, в 29 лет? Не смогли найти для себя команду в США?

– Зимой был разговор с командой из Омахи. Я общался с тренером, но были нюансы, которые повлияли на результат – ничего из этого не вышло.

– Как насчет предложений от азербайджанских клубов? Получали ли вы их недавно?

– Я уже говорил: возраст позволяет мне играть, но во всем должен быть смысл. Делать что-то просто так или ради заработка – не вижу смысла. Деньги – не главное в жизни, – сказал Очигава.

Зураб большую часть своей карьеры провел в чемпионате Украины, где играл за «Динамо», донецкий «Олимпик», полтавскую «Ворсклу» и «Ильичевец». С 2020 года выступал в чемпионатах Эстонии и Азербайджана.