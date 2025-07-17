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  4. Киевское Динамо бесплатно отпустило защитника. Он нашел новый клуб
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 07:53 |
633
0

Киевское Динамо бесплатно отпустило защитника. Он нашел новый клуб

Егор Сизонюк договорился о сотрудничестве с «Левым Берегом»

17 июля 2025, 07:53 |
633
0
Киевское Динамо бесплатно отпустило защитника. Он нашел новый клуб
ФК Динамо Киев. Егор Сизонюк

Киевское «Динамо» приняло решение прекратить сотрудничество с 19-летним центральным защитником Егором Сизонюком – футболист получил статус свободного агента.

В сезоне 2024/25 перспективный игрок стал основным в составе команды U-19, в которой провел 32 матча, однако результативными действиями не отмечался. Среди этих поединков пять были сыграны в Лиге Европы, остальные – в чемпионате Украины.

Сизонюк неоднократно получал вызов в сборную Украины U-19, но на поле выходил всего в двух товарищеских матчах. «Бело-синие» отказались от услуг защитника и позволили ему искать новую команду.

По информации источника, Егор продолжит карьеру в Первой лиге. Киевский «Левый Берег» договорился о сотрудничестве с перспективным футболистом после вылета из элитного дивизиона.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отправил молодого футболиста в Украину.

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Николай Титюк Источник: Футбол 24
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