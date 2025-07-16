Стало известно, почему Шовковский отправил футболиста Динамо в Украину
Кирилл Осипенко вернулся в Киев из-за конкуренции и возвращении коллег по амплуа
Полузащитник киевского «Динамо» Кирилл Осипенко, который присутствовал на тренировочных сборах команды в Австрии, был отправлен в Украину.https://sport.ua/news/778722-istochnik-nazval-futbolista-dinamo-kotorogo-shovkovskiy-otpravil-v-ukrainu
Такое решение было принято главным тренером «бело-синих» Александром Шовковским. 19-летний украинец вернулся в расположение «Динамо» U-19, где будет выступать в следующем сезоне.
По информации источника, причиной такого решения стало возвращение к полноценной работе динамовцев, принимавших участие в молодежном Евро-2025, в частности, коллег Кирилла по амплуа – Владимира Бражко, Валентина Рубчинского и Александра Яцыка.
В прошлом сезоне Осипенко провел 22 матча в чемпионате Украины U-19, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Кроме того, полузащитник сыграл пять матчей в Юношеской лиге УЕФА, где записал в свой актив один забитый мяч и два ассиста за пять поединков.
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