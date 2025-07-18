Тренер Сток Сити не позволил Таловерову дебютировать за клуб. Есть причина

Английский «Сток Сити» продолжает подготовку к новому сезону чемпионата Англии, в котором клуб продолжит борьбу за выход в Премьер-лигу.

16 июля подопечные Марка Робинса уступили «Брайтону» со счетом 0:3. Новичок «Сток Сити» Максим Таловеров так и не дебютировал за команду – главный тренер объяснил, почему:

«К нам недавно присоединился Аарон Кресвелл, но ему необходимо еще время, чтобы поработать на тренировках. Аналогичная ситуация и с Таловеровым.

Это мера пресечения – мы хотим убедиться, что он готов к старту сезона и сможет принимать полноценное участие в дальнейшей тренировочной работе. По этой причине он не был заявлен не матч с «Брайтоном», – рассказал Робинс.

Таловеров перебрался в «Сток Сити» из «Плимута» за два миллиона евро. В сезоне 2024/25 украинский защитник провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.