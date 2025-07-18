Защитник Шахтера: «Если смотреть, кто попал Динамо, то в ЛЕ клубы лучше»

17 июля состоялся второй матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились финский «Ильвес» и донецкий «Шахтер». Команды не сумели определить победителя – поединок завершился со счетом 0:0.

Благодаря разгрому (6:0) в первой встречи именно подопечные Арды Турана прошли в следующий раунд. Защитник «горняков» Валерий Бондарь прокомментировал результат своей команды:

– У нас было очень много моментов, чтобы забить и один, и два, и три гола, чтобы порадовать и болельщиков, и пришедших на футбол людей. Несмотря на 6:0 в первом матче, приезжали сюда за победой. Понимали, что это достаточно комфортный счет, но на каждый матч мы выходим с высоким настроением, чтобы победить.

– В чемпионате Украины вы уже выходили с капитанской повязкой, а в еврокубках это впервые. Какие впечатления?

– Конечно, для меня, как для воспитанника «Шахтера», всегда приятно выходить на футбольное поле и играть за эту команду. Я с девяти лет здесь. Конечно, это большая ответственность для меня, большая мотивация. То, что тренер доверяет именно мне выйти в стартовом составе и вывести команду на футбольное поле – это двойная мотивация и ответственность.

Ты отвечаешь за команду, что делается на футбольном поле, потому что не только коуч может с бровки докричаться, что-то там помочь, но и ты должен также сильно помогать команде. Это очень приятно.

– Как вообще работать с Тураном? Мне кажется, он очень эмоционален, очень много подсказывает. Насколько вы поняли его идеи и подходы?

– Я читал его интервью. Как он сказал, за 20 дней очень много не изменишь. Когда ты спал на одной стороне, перевернуться на другую очень тяжело. Но, конечно, мы стараемся, делаем все, что от нас он требует. Думаю, это очень помогает. Даже сегодня можно было увидеть, что была хорошая реакция на потерю мяча.

Арбитр очень много срывал матч. Он ко мне подходит и говорит, что 6:0. Я тоже могу совершать ошибки, но я говорю: «Ну, сейчас 0:0, не 6:0». Мы приехали, чтобы выиграть матч, а не просто так. Я отношусь к сопернику и рефери с респектом, но если там не было фола, то не нужно ничего ставить. Но он решил взять такую планку игры.

– Что Туран требует от защитников?

– Очень много перемещений, очень много нужно работать на оборону всем. Не только защитникам, но и нападающим. Как можно увидеть, у нас вся команда действует в отборе. Это уже немного меняется в нашей картинке.

– Как оцените следующего соперника в ЛЕ – «Бешикташ»?

– Наверное, в Лиге Европы команды лучше, чем в Лиге чемпионов, если смотреть, какая команда попалась «Динамо», какие там команды вообще («Динамо» сыграет с клубом из Мальты – «Хамрун Спартанс» – во втором раунде квалификации Лиги чемпионов – прим). Это самая сильная команда, которая могла попасть в любом раунде квалификации, но они попались нам во втором.

Но я думаю, что это также хороший для нас опыт, потому что там очень много сильных игроков, опытных, очень классный стадион, болельщики. Я думаю, мы приедем туда и будем получать удовольствие от игры, от атмосферы, – считает Бондарь.