«Старалась удерживать интенсивность». Ястремская – про победу над Парри

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над француженкой Диан Парри на турнире WTA 250 в Гамбурге:

«Сегодня на корте было очень прохладно и был сильный ветер. В таких условиях трудно, чтобы тело всегда было разогретым и в форме. Поэтому в некоторых моментах я чувствовала, что замедляюсь. Но я все равно старалась удерживать интенсивность, свою игру и оставаться впереди.

Во втором сете я как будто была немного скованной, как будто я застряла... Но я смогла преодолеть это. Наверное, я просто немного замерзла. Возможно, в первом сете мало двигалась (смеется). Но мне было немного некомфортно, потому что было немного холодно. Поэтому я попрыгала, пошевелилась. В итоге, все сложилось в мою пользу. Думаю, что это был хороший матч».

Ранее сообщалось о том, что Ястремская вышла в четвертьфинал грунтового Гамбурга.