Мыльная опера. Возвращение Барсы на Камп Ноу под угрозой срыва

Каталонская «Барселона» может отказаться от возвращения на легендарный домашний стадион «Камп Ноу» после длительной реконструкции.

Клуб в конце июня объявил о проведении Кубка Жоана Гампера на «Камп Ноу», однако ситуация на арене заставила «Барселону» пересмотреть собственное заявление.

«Сине-гранатовые» до сих пор не получили нужных лицензий для проведения поединков на стадионе. Без официального разрешения матчи на «Камп Ноу» в ближайшее время невозможны.

На сегодня на арене ведутся непрерывные работы, которые подталкивают клуб перенести дату возвращения на «Камп Ноу».

Если «Барселоне» не удастся сыграть Кубок Жоана Гампера на «Камп Ноу», то клуб сыграет поединок турнира на резервном футбольном поле.