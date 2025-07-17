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  4. «Игра получалась». Бондаренко прокомментировал игру с Ильвесом
Лига Европы
17 июля 2025, 23:24 |
187
0

«Игра получалась». Бондаренко прокомментировал игру с Ильвесом

Артем Бондаренко подытожил игру игру с финским коллективом

17 июля 2025, 23:24 |
187
0
«Игра получалась». Бондаренко прокомментировал игру с Ильвесом
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал матч с «Ильвесом», который закончился в нулевую ничью со счетом 0:0:

– Артем, второй матч с «Ильвесом» завершился вничью, чем этот матч был сложнее для «Шахтера», что получалось, а что нет?

– Игра на выезде это всегда чутка сложнее, но по ощущениям игра получалась, единственное, что не получалось, то создать много моментов и не смогли не один реализовать.

– Как искусственное поле влияло на игру и влияло ли вообще, насколько ощущался дискомфорт?

– Я ожидал худшего, это немного непривычно, но в игре ты адаптировался, первые мячи, разминка и в игре было нормально.

– С приходом Арды Турана уровень мотивации и заряженности раздевалки очень высокий, граддус. Что он вам говорил в перерыве и что говорил осле матча?

– После матча он еще ничего не говорил. В перерыве говорил тоже, что и до игры, что нужно выиграть и забить гол. Говорил что играем неплохо, но нужно забить гол.

– Сегодня присутствовало немало украинских болелщикв в Тампере. Как ощущалась их поддержка и насколько «тепло» вообще было?

– Очень удивило количество болельщиков, невероятно. Хорошая поддержка, много украинцев, очень рады их видеть. Даже ультрас финнов кричал кричалки, потому очень понравилась атмосферу.

– Команду ожидает второй квалификационный раунд Лиги Европы. Все мы знаем, что «Шахтер» сыграет с «Бешикташем», какие у вас ожидания от матча?

– Все мы знаем то, что «Бешикташ» это хорошая команда, что у них на стадионе сложно играть, невероятная атмосфера, хорошие болельщики, потому мы ожидаем сложный, но очень интересный матч.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не забил «Ильвесу» в ответном матче.

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Шахтер Донецк Ильвес Тампере Артем Бондаренко Лига Европы Ильвес - Шахтер
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
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