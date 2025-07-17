Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
Мадридский гранд заинтересован в Ибраиме Конате и Энцо Фернандесе
Мадридский «Реал» готовит 3 трансфера суммой на 250 миллионов евро, сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд нацелен на подписании аргентинского хавбека «Челси» Энцо Фернандеса, который обойдется в сумму около 150 миллионов евро, французского центрбека «Ливерпуля» Ибраиму Конате, который обойдется в сумму около 50 миллионов евро и еще 1 вингера, на трансфер которого выделят 50 миллионов евро.
Но сначала «сливочные» должны избавиться от 5 футболистов: Дани Себальос, Браим Диас, Родриго, Фран Гарсия, Давид Алаба.
Ранее сообщалось о том, что Лунин обратился к легенде «Реала».
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