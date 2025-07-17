Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира

Мадридский «Реал» готовит 3 трансфера суммой на 250 миллионов евро, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд нацелен на подписании аргентинского хавбека «Челси» Энцо Фернандеса, который обойдется в сумму около 150 миллионов евро, французского центрбека «Ливерпуля» Ибраиму Конате, который обойдется в сумму около 50 миллионов евро и еще 1 вингера, на трансфер которого выделят 50 миллионов евро.

Но сначала «сливочные» должны избавиться от 5 футболистов: Дани Себальос, Браим Диас, Родриго, Фран Гарсия, Давид Алаба.

Ранее сообщалось о том, что Лунин обратился к легенде «Реала».