Подолье подписало бывшего игрока юношеских сборных Украины

Как стало известно Sport.ua, 25-летний полузащитник Владимир Рудюк на правах свободного агента перешел в «Подолье».

Нынешним летом футболист договорился о расторжении контракта с «Прикарпатьем», за которое в общей сложности отыграл 81 официальный матч, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

Рудюк — уроженец Хмельницкой области и воспитанник «Подолья», из школы которого еще в 2014 году перебрался во Львов (там он долгое время провел в системах «Карпат» и «Руха»). С лета 2021 года полузащитник играл за «Прикарпатье»: сначала на правах аренды, а последний сезон — на полноценной основе. На счету Рудюка 9 матчей за сборные Украины U17 и U19.

Ранее наш сайт сообщал, что «Подолье» продлило контракты с двумя лидерами и рассталось с вратарем.

По итогам минувшего сезона Первой лиги команда Сергея Ковальца заняла 15-е место из 17. Прописку во втором по силе отечественном дивизионе «Подолью» удалось сохранять благодаря победам над «Колосом-2» в стыковых матчах (2:0, 1:0).

В первом туре нового сезона (базовая дата — 2 августа) хмельничане сыграют на выезде с ЮКСА.