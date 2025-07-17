Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подолье подписало бывшего игрока юношеских сборных Украины
Украина. Первая лига
17 июля 2025, 19:40 |
564
0

Подолье подписало бывшего игрока юношеских сборных Украины

Клуб из Хмельницкого оформил отношения с очередным новичком

17 июля 2025, 19:40 |
564
0
Подолье подписало бывшего игрока юношеских сборных Украины
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, 25-летний полузащитник Владимир Рудюк на правах свободного агента перешел в «Подолье».

Нынешним летом футболист договорился о расторжении контракта с «Прикарпатьем», за которое в общей сложности отыграл 81 официальный матч, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

Рудюк — уроженец Хмельницкой области и воспитанник «Подолья», из школы которого еще в 2014 году перебрался во Львов (там он долгое время провел в системах «Карпат» и «Руха»). С лета 2021 года полузащитник играл за «Прикарпатье»: сначала на правах аренды, а последний сезон — на полноценной основе. На счету Рудюка 9 матчей за сборные Украины U17 и U19.

Ранее наш сайт сообщал, что «Подолье» продлило контракты с двумя лидерами и рассталось с вратарем.

По итогам минувшего сезона Первой лиги команда Сергея Ковальца заняла 15-е место из 17. Прописку во втором по силе отечественном дивизионе «Подолью» удалось сохранять благодаря победам над «Колосом-2» в стыковых матчах (2:0, 1:0).

В первом туре нового сезона (базовая дата — 2 августа) хмельничане сыграют на выезде с ЮКСА.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
«Было нелегко». Патрик ван Луевен прокомментировал игру с Гезтепе
Клуб АПЛ хочет седьмого новичка. Мечтает подписать лидера Байера
инсайд чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины трансферы Подолье Хмельницкий
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 17 июля 2025, 18:01 1
Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 17 июля и начнется в 19:00 по Киеву

ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
Футбол | 16 июля 2025, 19:46 19
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек

Футболист «Динамо» полез в конфликт с единственным автором гола

Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 17.07.2025, 06:41
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Марта КОСТЮК – о шансах выиграть US Open, Федерере и Штеффи Граф
Теннис | 17.07.2025, 10:29
Марта КОСТЮК – о шансах выиграть US Open, Федерере и Штеффи Граф
Марта КОСТЮК – о шансах выиграть US Open, Федерере и Штеффи Граф
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Футбол | 16.07.2025, 19:42
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
17.07.2025, 08:17 28
Футбол
Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе
Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе
16.07.2025, 19:24 1
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
16.07.2025, 06:30 1
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
16.07.2025, 16:53 9
Волейбол
Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
16.07.2025, 21:30 8
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
16.07.2025, 06:12
Бокс
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
16.07.2025, 11:18 1
Бокс
Известный тренер: «Усик – Дюбуа 2? В 7-8 раунде ему придет конец»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа 2? В 7-8 раунде ему придет конец»
16.07.2025, 04:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем