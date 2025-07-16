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  4. Подолье продлило контракты с двумя лидерами и рассталось с вратарем
Украина. Первая лига
16 июля 2025, 15:20 |
420
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Подолье продлило контракты с двумя лидерами и рассталось с вратарем

Сергей Ковалец нашел нужные слова, чтобы сохранить двух важных игроков

16 июля 2025, 15:20 |
420
0
Подолье продлило контракты с двумя лидерами и рассталось с вратарем
ФК Подолье. Владислав Шкиндер

Как стало известно Sport.ua, 26-летний центральный защитник Владислав Шкиндер (25 матчей, 1 гол в минувшем сезоне) и 28-летний центральный полузащитник Александр Снижко (23 матча, 2 гола, 1 ассист) подписали новые контракты с «Подольем», которые будут действовать до следующего лета.

Остается в команде в роли действующего голкипера и 53-летний тренер по работе с вратарями Николай Медин. Его контракт с «Подольем» как футболиста рассчитан до 1 июня 2026 года.

В то же время хмельницкий клуб расторг трудовое соглашение с 27-летним вратарем Дмитрием Фастовым. Воспитанник «Динамо», известный по выступлениям за «Николаев», «Карпаты» и «Металлист», перешел в «Подолье» из «Левого Берега» в феврале этого года, однако в составе команды так и не дебютировал (четыре попадания в заявку на матчи в мае-июне).

Ранее «Подолье» подписало голкипера Ивана Пономаренко (предыдущий клуб – «Буковина»), защитника Евгения Корохова («Виктория»), полузащитника Даниила Фальковского («Кудривка») и нападающего Артема Ситало («Ингулец»).

По итогам минувшего сезона Первой лиги «Подолье» заняло 15-е место из 17. Прописку во втором по силе отечественном дивизионе команде удалось сохранять благодаря победам над «Колосом-2» в стыковых матчах (2:0, 1:0).

В первом туре нового сезона (базовая дата – 2 августа) хмельничане сыграют на выезде с ЮКСА.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Подолье Хмельницкий продление контракта расторжение контракта Владислав Шкиндер Александр Снижко Дмитрий Фастов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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