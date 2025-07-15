ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось двумя экс-игроками Александрии

35-летний нападающий Артем Ситало и 26-летний полузащитник Даниил Фальковский подписали контракты с перволиговым клубом «Подолье» из Хмельницкого.

Об этом официально сообщили на сайте клуба.

Артем Ситало выступал за херсонский «Кристалл», кропивницкую «Зирку», криворожский «Горняк» и «Александрию». Последним клубом форварда был петровский «Ингулец».

Фальковский выступал за «Николаев», «Кремень», «Кудровку» и «Александрию». С 2023 года был игроком запорожского «Металлурга».

Ранее стало известно, что Артем Ситало покинул расположение «Ингульца».