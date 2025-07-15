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Украина. Первая лига
15 июля 2025, 03:18 | Обновлено 15 июля 2025, 03:29
99
0

ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось двумя экс-игроками Александрии

Артем Ситало и Даниил Фальковский нашли новый клуб

15 июля 2025, 03:18 | Обновлено 15 июля 2025, 03:29
99
0
ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось двумя экс-игроками Александрии
ФК Александрия. Артем Ситало

35-летний нападающий Артем Ситало и 26-летний полузащитник Даниил Фальковский подписали контракты с перволиговым клубом «Подолье» из Хмельницкого.

Об этом официально сообщили на сайте клуба.

Артем Ситало выступал за херсонский «Кристалл», кропивницкую «Зирку», криворожский «Горняк» и «Александрию». Последним клубом форварда был петровский «Ингулец».

Фальковский выступал за «Николаев», «Кремень», «Кудровку» и «Александрию». С 2023 года был игроком запорожского «Металлурга».

Ранее стало известно, что Артем Ситало покинул расположение «Ингульца».

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Подолье Хмельницкий Первая лига Украины Артем Ситало Даниил Фальковский трансферы свободный агент Александрия
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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