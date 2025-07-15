ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось двумя экс-игроками Александрии
Артем Ситало и Даниил Фальковский нашли новый клуб
35-летний нападающий Артем Ситало и 26-летний полузащитник Даниил Фальковский подписали контракты с перволиговым клубом «Подолье» из Хмельницкого.
Об этом официально сообщили на сайте клуба.
Артем Ситало выступал за херсонский «Кристалл», кропивницкую «Зирку», криворожский «Горняк» и «Александрию». Последним клубом форварда был петровский «Ингулец».
Фальковский выступал за «Николаев», «Кремень», «Кудровку» и «Александрию». С 2023 года был игроком запорожского «Металлурга».
Ранее стало известно, что Артем Ситало покинул расположение «Ингульца».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первое место занял «Манчестер Юнайтед»
Американец отдает небольшой шанс Даниелю