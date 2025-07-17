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Италия
17 июля 2025, 19:07 |
292
0

Самые дорогие трансферы в истории клубов Серии A

Transfermarkt опубликовал список команд Серии A с их самыми дорогими приобретениями

17 июля 2025, 19:07 |
292
0
Самые дорогие трансферы в истории клубов Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Известный портал Transfermarkt составил список клубов итальянского чемпионата и их самых дорогих подписаний в истории.

Самым дорогим трансфером в рейтинге является переход португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро.

В тройку лидеров вошли приобретения «Наполи» – Виктора Осимхена из французского «Лилля» за 78.9 млн евро, и «Интера» – Ромелу Лукаку из «Ман Юнайтед» за 74 млн евро.

Топ-5 рейтинга дополняют трансферы Эрнана Креспо из «Пармы» в «Лацио» (56.8 млн) и переход Рафаэля Леау из «Лилля» в «Милан» (49.5 млн).

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Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A Криштиану Роналду Виктор Осимхен Ромелу Лукаку Эрнан Креспо Рафаэл Леау
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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