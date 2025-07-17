Самые дорогие трансферы в истории клубов Серии A

Известный портал Transfermarkt составил список клубов итальянского чемпионата и их самых дорогих подписаний в истории.

Самым дорогим трансфером в рейтинге является переход португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро.

В тройку лидеров вошли приобретения «Наполи» – Виктора Осимхена из французского «Лилля» за 78.9 млн евро, и «Интера» – Ромелу Лукаку из «Ман Юнайтед» за 74 млн евро.

Топ-5 рейтинга дополняют трансферы Эрнана Креспо из «Пармы» в «Лацио» (56.8 млн) и переход Рафаэля Леау из «Лилля» в «Милан» (49.5 млн).