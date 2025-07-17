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  4. Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на ответный матч с Ильвесом
Лига Европы
17 июля 2025, 17:47 | Обновлено 17 июля 2025, 18:33
2236
4

Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на ответный матч с Ильвесом

17 июля в 19:00 в Тампере состоится игра квалификации Лиги Европы

17 июля 2025, 17:47 | Обновлено 17 июля 2025, 18:33
2236
4
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на ответный матч с Ильвесом
Коллаж Sport.ua. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран назвал стартовый состав команды на ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

17 июля в 19:00 встретятся Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Игра пройдет в финском городе Тампере на арене Таммела.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0. Героем матча стал бразилец Алиссон Сантана, который забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.

Победитель противостояния выйдет в Q2 ЛЕ, где сыграет с турецким Бешикташем, а проигравшая команда перейдет в Q2 Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на ответный матч с Ильвесом

Шахтер: Ризнык, Траоре, Бондаренко, Невертон, Педриньо, Очеретько, Эгиналду, Азаров, Бондар, Грам, Винисиус.

Запас: Фесюн, Гочолеишвили, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Марлон, Швед, Судаков, Кевин, Назарина, Алиссон, Кауан Элиас

Ильвес: Виртанен, Кумпу, Миеттунен, Мяенпяя, Улунду, Попович, Аспегрен, Валлиус, Степин, Канга, Хютонен.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер Арда Туран стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Prokop_Andriy
як і слід було очікувати Туран провів ротацію, все правильно
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+4
GloryUkraine
Респект Турану. Дає можливість всім себе проявити. Хоч результат вже в кишені мало хто з тренерів іде на таке ,👍
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+1
Олег Мандрівник
Полуоснова. Ну после 6-0 можно вообще третий состав ставить 😁
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0
Отаман
Дуже добре 
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-1
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