Наставник Шахтера Арда Туран назвал стартовый состав команды на ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

17 июля в 19:00 встретятся Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Игра пройдет в финском городе Тампере на арене Таммела.

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Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0. Героем матча стал бразилец Алиссон Сантана, который забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.

Победитель противостояния выйдет в Q2 ЛЕ, где сыграет с турецким Бешикташем, а проигравшая команда перейдет в Q2 Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на ответный матч с Ильвесом

Шахтер: Ризнык, Траоре, Бондаренко, Невертон, Педриньо, Очеретько, Эгиналду, Азаров, Бондар, Грам, Винисиус.

Запас: Фесюн, Гочолеишвили, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Марлон, Швед, Судаков, Кевин, Назарина, Алиссон, Кауан Элиас

Ильвес: Виртанен, Кумпу, Миеттунен, Мяенпяя, Улунду, Попович, Аспегрен, Валлиус, Степин, Канга, Хютонен.