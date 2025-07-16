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Лига Европы
Ильвес
17.07.2025 19:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
16 июля 2025, 08:23 | Обновлено 16 июля 2025, 08:39
86
0

Ильвес – Шахтер. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 17 июля в 19:00 матч первого раунда квалификации ЛЕ в Финляндии

16 июля 2025, 08:23 | Обновлено 16 июля 2025, 08:39
86
0
Ильвес – Шахтер. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

Донецкий клуб Шахтер продолжает выступление в квалификации Лиги Европы 2025/26.

17 июля в 19:00 встречаются Ильвес Тампере и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит в финском городе Тампере на арене Таммела.

Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0. Героем матча стал бразилец Алиссон Сантана, который забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.

Победитель противостояния выйдет в Q2 ЛЕ, где сыграет с турецким Бешикташем, а проигравшая команда перейдет в Q2 Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

Ильвес – Шахтер. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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