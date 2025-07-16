Ильвес – Шахтер. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 17 июля в 19:00 матч первого раунда квалификации ЛЕ в Финляндии
Донецкий клуб Шахтер продолжает выступление в квалификации Лиги Европы 2025/26.
17 июля в 19:00 встречаются Ильвес Тампере и Шахтер Донецк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра проходит в финском городе Тампере на арене Таммела.
Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0. Героем матча стал бразилец Алиссон Сантана, который забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.
Победитель противостояния выйдет в Q2 ЛЕ, где сыграет с турецким Бешикташем, а проигравшая команда перейдет в Q2 Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.
Ильвес – Шахтер. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит Kyivstar TV.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерия Крук умеет завоевать внимание
Киевская команда сыграет против клуба Хамрун Спартанс из Мальты