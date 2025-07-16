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Лига Европы
16 июля 2025, 08:37 | Обновлено 16 июля 2025, 09:09
234
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер

17 июля в 19:00 пройдет матч первого раунда квалификации ЛЕ в Финляндии

16 июля 2025, 08:37 | Обновлено 16 июля 2025, 09:09
234
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Коллаж Sport.ua

Донецкий «Шахтер» продолжает борьбу за выход в основной этап Лиги Европы 2025/26.

В четверг, 17 июля, в 19:00 горняки проведут ответный матч против финского «Ильвеса»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана сыграет в городе Тампере на стадионе «Таммела».

Напомним, что первая встреча, состоявшаяся неделей ранее, завершилась уверенной победой «горняков» со счетом 6:0. Главным героем того матча стал бразильский полузащитник Алиссон Сантана, который оформил дубль и сделал три результативные передачи.

По итогам двухматчевого противостояния победитель выйдет во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сразится с турецким «Бешикташем». Команда, которая уступит в дуэли, продолжит єврокубковий шлях во втором раунде кваліфікації Лиги конференций – соперником станет нидерландский АЗ из Алкмаара.

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер

Видеотрансляцию матча проводит Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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