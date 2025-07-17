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Испания
17 июля 2025, 16:03 | Обновлено 17 июля 2025, 16:54
539
0

Экс-форвард Реала может вернуться в Мадрид. На него вышел клуб Ла Лиги

Лука Йович ведет переговоры с «Хетафе»

17 июля 2025, 16:03 | Обновлено 17 июля 2025, 16:54
539
0
Экс-форвард Реала может вернуться в Мадрид. На него вышел клуб Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

«Хетафе» активно работает над переходом сербского нападающего Луки Йовича, который находится в статусе свободного агента.

Испанский клуб готов решить вопрос с высокой зарплатой форварда, чтобы как можно быстрее оформить переход Луки.

Если сторонам удастся достичь соглашения, Йович довольно скоро пройдет медобследование в «Хетафе» и подпишет контракт.

Последним клубом Луки стал итальянский «Милан», в котором форвард провел два сезона. За это время нападающий оформил 13 голов и два ассиста в 47 поединках.

На протяжении своей карьеры Йович играл за «Реал» Мадрид, «Айнтрахт», «Фиорентину», «Бенфику» и «Црвену Звезду».

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Милан Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу Лука Йович чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги свободный агент
Андрей Витренко Источник: Marca
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