Брат Сергея Милинковича-Савича перейдет в Наполи
Ваня Милинкович-Савич согласился играть за «неаполитанцев»
28-летний сербский голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич согласился перейти в «Наполи».
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
«Наполи» уже интересовался голкипером несколько месяцев назад. Сейчас команда и игрок согласовали условия личного контракта.
Переговоры между клубами уже на последней стадии, и в ближайшее время Милинкович-Савич присоединится к «неаполитанцам».
Полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич — старший брат Вани.
По данным портала Transfermarkt, голкипер «Торино» оценивается в 16 миллионов евро.
Напомним, еще в июне «Наполи» начал переговоры по поводу голкипера «Торино».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил может вернуться уже в следующем году
Киевляне презентовали форму перед сезоном