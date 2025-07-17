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  4. Брат Сергея Милинковича-Савича перейдет в Наполи
Италия
17 июля 2025, 16:20 |
187
0

Брат Сергея Милинковича-Савича перейдет в Наполи

Ваня Милинкович-Савич согласился играть за «неаполитанцев»

17 июля 2025, 16:20 |
187
0
Брат Сергея Милинковича-Савича перейдет в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний сербский голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич согласился перейти в «Наполи».

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Наполи» уже интересовался голкипером несколько месяцев назад. Сейчас команда и игрок согласовали условия личного контракта.

Переговоры между клубами уже на последней стадии, и в ближайшее время Милинкович-Савич присоединится к «неаполитанцам».

Полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич — старший брат Вани.

По данным портала Transfermarkt, голкипер «Торино» оценивается в 16 миллионов евро.

Напомним, еще в июне «Наполи» начал переговоры по поводу голкипера «Торино».

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Сергей Милинкович-Савич Ваня Милинкович-Савич трансферы трансферы Серии A Наполи Торино Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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