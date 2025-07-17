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  4. Туран объяснил, почему возглавил Шахтер: «Я отклонил несколько предложений»
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 15:03 |
772
2

Туран объяснил, почему возглавил Шахтер: «Я отклонил несколько предложений»

Арда признался, что давно следит за донецким клубом

17 июля 2025, 15:03 |
772
2
Туран объяснил, почему возглавил Шахтер: «Я отклонил несколько предложений»
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Турецкий специалист Арда Туран объяснил, почему решил возглавить донецкий «Шахтер». Специалист признался, что отклонил несколько предложений от других клубов.

– Когда вы впервые узнали об интересе «Шахтера» к вам? И какие факторы убедили вас принять этот вызов?

– Уже много лет слежу за «Шахтером», и на это много причин. Одна из них – Мирча Луческу, ведь наши футбольные идеи очень схожи. Он тоже был очень хорошим учителем. Еще один момент – «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА в Стамбуле. Команда всегда демонстрировала качественный контроль мяча, а также удачно совмещала украинских и бразильских футболистов.

Итак, когда впервые услышал об интересе со стороны клуба, я был очень взволнован из-за потенциала и таланта, который видел в этой команде. И еще верю, что мы с господином Палкиным и господином Срной всегда на одной волне. Я убежден, что эта команда готова к развитию и верю в свой потенциал. Именно поэтому считаю, что у нас с Шахтером получилась правильная комбинация.

Конечно, результаты имеют значение. Но мы верим в организацию и хотим создать здесь свое футбольное наследие. Мы мечтаем о длительном забеге. Если покажем здесь хорошие результаты, это будет хорошо для нашего прогресса.

– Сколько времени у вас ушло на размышления? Все-таки в стране война, нужно много путешествовать, и уровень футбола в Украине значительно снизился.

– Если говорить откровенно, то я получил пять-шесть предложений. Все они были официальными и известными. Но первым поступило предложение именно от «Шахтера», и я очень это ценю и уважаю клуб. Если честно, с первой минуты постоянно думал о «Шахтере» и не хотел упустить эту возможность.

В клубе не говорили, что мы хотим вас пригласить нашим тренером. Они говорили: Вы делаете это и это. Ваша команда играет в такой футбол». Они спрашивали – как и почему. Если задают такие вопросы, то таким образом показывают свое уважение к вам и вашей работе. Эти вопросы поразили меня.

Это стало хорошим примером для меня. Если однажды буду иметь возможность сделать что-то подобное своей стране, то сделаю точно так же. Весь процесс прошел отлично. Клуб показал уважение к своему бывшему тренеру, ко мне и моей работе. Иногда эти вещи более важны для меня, чем контракты, – заявил Туран.

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Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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axylinam
Шахтёр больше остальных денег предложил- вот и всё
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SHN
Стандартные сопли
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