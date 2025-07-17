Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
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  4. Арда ТУРАН: «Я на стороне всех, кто сегодня страдает»
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 13:22 |
373
1

Арда ТУРАН: «Я на стороне всех, кто сегодня страдает»

Турецкий специалист поддержал украинский народ

17 июля 2025, 13:22 |
373
1
Арда ТУРАН: «Я на стороне всех, кто сегодня страдает»
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран высказался о войне в Украине, вызванной российскими захватчиками. Турецкий специалист поддержал украинский народ.

– Мы стараемся быть открытыми для общения, насколько это возможно. Конечно, мой первый приоритет – тренировать «Шахтер», но мы тоже хотим быть причиной радости для людей. Потому работаем в этом направлении.

– Часто говорю это иностранцам – нужно быть смелым человеком, чтобы приехать жить и работать в Украину во время полномасштабной войны с тревогами, ракетными обстрелами и атаками дронов.

– Я даже не колебался ни секунды. В своей жизни я проходил через трудные времена. Я не тот парень, у которого была простая жизнь. Я всем сердцем, всем своим существом и всем телом на стороне украинского народа.

И не только с украинским народом – я на стороне всех, кто сегодня страдает от подобных трагедий, будь то в Газе или в других уголках мира.

Хочу пожелать всем мировым лидерам мира и сострадания. С теми технологиями, которые сегодня имеет человечество, я не верю, что человеческая жизнь должна быть столь обесцененной и стоить так дешево. Призываю мировых лидеров перестать смотреть на человеческие жизни так, словно это компьютерная игра.

Всем сердцем поддерживаю людей. Я живой человек. И я всегда делаю то, что говорю. Вне футбола – все, что бы мы ни пережили, мы переживем это вместе. И искренне надеюсь, что мир наступит как можно скорее, – сказал Туран.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Арда Туран российско-украинская война чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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ViAn
ох і слизень
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