«В Тампере Шахтер будет думать о Бешикташе». Эксперт об игре горняков в ЛЕ

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от ответного поединка квалификации Лиги Европы между финским «Ильвесом» и украинским «Шахтёром» и рассказал, как, по его мнению, завершится противостояние в Тампере:

– Несмотря на разгромную победу в первом матче в Любляне – 6:0, не думаю, что сегодня наставник «горняков» Арда Туран будет экспериментировать с составом. Уверен, что мысленно он уже готовится к следующему раунду, где соперник значительно сильнее – турецкий «Бешикташ». На мой взгляд, в Тампере в старте выйдут те футболисты, которые будут играть и против стамбульского клуба.

– Раз уж зашла речь о матче в Любляне, удивил ли Вас чем-то «Шахтёр»?

– Тактических новинок я не заметил, финны слишком много позволяли «горнякам». Тем не менее стоит отметить настрой донецкой команды, их стремление тратить меньше времени на перепасовки и больше искать обострения.

Такой акцент на атаку можно только приветствовать. Хотя Туран и новый человек в «Шахтёре», он быстро прошёл этап притирки в коллективе и определился с теми игроками, на которых будет делать ставку. Поэтому в Тампере, думаю, обойдётся без экспериментов – любые перестановки в составе могут только навредить.

– Тогда напоследок попробуйте себя в роли оракула.

– Думаю, несмотря на то, что путёвка в следующий раунд у «горняков» уже в кармане, это не повлияет на их концентрацию. Хотя на этот раз град голов вряд ли стоит ожидать. Всё же хозяева приложат усилия, чтобы на своём поле не стать мальчиками для битья. На мой взгляд, важно, чтобы «Шахтёр» сохранил свои ворота в неприкосновенности. Это добавит уверенности, ведь, к сожалению, даже в первом матче с «Ильвесом» оборона команды не выглядела непроходимой.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» получил трансферное предложение от топ-клуба Бундеслиги.