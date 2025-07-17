Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо

Ковалевский «Колос» существенно усилил атакующее звено команды, подписав вылетевшего из Украинской Премьер-лиги легионера полтавской Ворсклы по итогам прошлого сезона.

Как стало известно Sport.ua, малиец Ибрахим Кане перебрался в расположение ковалевского «Колоса». Руководство ковалевского клуба согласовало детали перехода, предложив легионеру контракт на два года – до лета 2027 года.

По итогам прошлого сезона Украинской Премьер-лиги «Ворскла» вылетела из Украинской Премьер-лиги, проиграв «Кудровке» в переходных матчах за право играть в высшем дивизионе.

Ранее сообщалось, что интерес к Ибрагиму Кане проявляло киевское «Динамо», но клубам так и не удалось договориться об условиях перехода.