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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 15:24 |
558
0

Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо

Ибрахим Кане продолжит карьеру в «Колосе»

17 июля 2025, 15:24 |
558
0
Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

Ковалевский «Колос» существенно усилил атакующее звено команды, подписав вылетевшего из Украинской Премьер-лиги легионера полтавской Ворсклы по итогам прошлого сезона.

Как стало известно Sport.ua, малиец Ибрахим Кане перебрался в расположение ковалевского «Колоса». Руководство ковалевского клуба согласовало детали перехода, предложив легионеру контракт на два года – до лета 2027 года.

По итогам прошлого сезона Украинской Премьер-лиги «Ворскла» вылетела из Украинской Премьер-лиги, проиграв «Кудровке» в переходных матчах за право играть в высшем дивизионе.

Ранее сообщалось, что интерес к Ибрагиму Кане проявляло киевское «Динамо», но клубам так и не удалось договориться об условиях перехода.

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Источник: Ворскла может пополнить состав бывшим игроком ЛНЗ
Ибрахим Кане Колос Ковалевка Ворскла Полтава
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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