Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
Киевский клуб не будет подписывать этих игроков
Киевское «Динамо» приняло решение, подписывать ли полузащитника полтавской «Ворсклы» Ибрахима Кане и вингера «Карпат» Бруниньо.
Об нтересе киевлян к обоим игрокам в последнее время писали украинские СМИ. Однако, сообщается, что киевляне в итоге отказались от этих трансферов. Скаутинговый отдел «Динамо» считает, что уровень этих игроков не соответствует уровню задач киевского клуба в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович, скорее всего, откажется от игроков киевского «Динамо».
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