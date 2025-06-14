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  4. Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 06:11 | Обновлено 14 июня 2025, 07:15
2257
1

Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо

Киевский клуб не будет подписывать этих игроков

14 июня 2025, 06:11 | Обновлено 14 июня 2025, 07:15
2257
1
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

Киевское «Динамо» приняло решение, подписывать ли полузащитника полтавской «Ворсклы» Ибрахима Кане и вингера «Карпат» Бруниньо.

Об нтересе киевлян к обоим игрокам в последнее время писали украинские СМИ. Однако, сообщается, что киевляне в итоге отказались от этих трансферов. Скаутинговый отдел «Динамо» считает, что уровень этих игроков не соответствует уровню задач киевского клуба в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович, скорее всего, откажется от игроков киевского «Динамо».

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Динамо Киев трансферы Карпаты Львов трансферы УПЛ Бруниньо Ибрахим Кане Ворскла Полтава
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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AK.228
Та понятно… Илья пока еще в ПСЖ не перешел… денег нет
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