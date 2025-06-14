Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо

Киевское «Динамо» приняло решение, подписывать ли полузащитника полтавской «Ворсклы» Ибрахима Кане и вингера «Карпат» Бруниньо.

Об нтересе киевлян к обоим игрокам в последнее время писали украинские СМИ. Однако, сообщается, что киевляне в итоге отказались от этих трансферов. Скаутинговый отдел «Динамо» считает, что уровень этих игроков не соответствует уровню задач киевского клуба в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович, скорее всего, откажется от игроков киевского «Динамо».