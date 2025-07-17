Скандальный игрок Ман Юнайтед заинтересовал клуб АПЛ. Аморим прогнал его

21-летний аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо оказался на радаре представителей «Астон Виллы».

Главный тренер «дьяволов» Рубен Аморин не хочет видеть в команде Алехандро, поэтому клуб планирует попрощаться с футболистом летом.

Примечательно, что молодой футболист начал подготовку к сезону отдельно от всей команды «Манчестер Юнайтед».

Конкуренцию «Астон Вилле» за Гарначо на рынке составляют другие клубы АПЛ – «Челси» и «Тоттенхэм», которые следят за развитием событий.

На счету Алехандро 144 поединка в составе «дьяволов», 26 голов и 22 результативные передачи.