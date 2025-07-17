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Англия
17 июля 2025, 13:58 | Обновлено 17 июля 2025, 14:02
211
1

Скандальный игрок Ман Юнайтед заинтересовал клуб АПЛ. Аморим прогнал его

Алехандро Гарначо получил новый вариант развития карьеры от «Астон Виллы»

17 июля 2025, 13:58 | Обновлено 17 июля 2025, 14:02
211
1
Скандальный игрок Ман Юнайтед заинтересовал клуб АПЛ. Аморим прогнал его
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

21-летний аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо оказался на радаре представителей «Астон Виллы».

Главный тренер «дьяволов» Рубен Аморин не хочет видеть в команде Алехандро, поэтому клуб планирует попрощаться с футболистом летом.

Примечательно, что молодой футболист начал подготовку к сезону отдельно от всей команды «Манчестер Юнайтед».

Конкуренцию «Астон Вилле» за Гарначо на рынке составляют другие клубы АПЛ – «Челси» и «Тоттенхэм», которые следят за развитием событий.

На счету Алехандро 144 поединка в составе «дьяволов», 26 голов и 22 результативные передачи.

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Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: Daily Mail
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Singularis
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