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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 13:44 | Обновлено 17 июля 2025, 13:47
222
0

Кривбасс договорился об аренде игрока Маккаби Хайфа. Сделка почти закрыта

Израильский полузащитник Лиам Хермеш готовится к переезду в УПЛ

17 июля 2025, 13:44 | Обновлено 17 июля 2025, 13:47
222
0
Кривбасс договорился об аренде игрока Маккаби Хайфа. Сделка почти закрыта
ФК Маккаби Хайфа. Лиам Хермеш

Украинский клуб «Кривбасс» Кривой Рог нашел игрока, который усилит команду в летнее трансферное окно.

Согласно информации источника, «Кривбасс» договорился с израильским клубом «Маккаби» Хайфа об аренде 21-летнего полузащитника Лиама Хермеша.

«Маккаби» дало зеленый свет Лиаму и не будет препятствовать игроку.

Хермеш дебютировал за основную команду «Маккаби» лишь в сезоне 2024/25, сыграв за клуб 12 поединков.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» оформил трансфер венесуэльского вингера.

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Маккаби Хайфа чемпионат Израиля по футболу аренда игрока
Андрей Витренко Источник: ONE
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