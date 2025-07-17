Кривбасс договорился об аренде игрока Маккаби Хайфа. Сделка почти закрыта

Украинский клуб «Кривбасс» Кривой Рог нашел игрока, который усилит команду в летнее трансферное окно.

Согласно информации источника, «Кривбасс» договорился с израильским клубом «Маккаби» Хайфа об аренде 21-летнего полузащитника Лиама Хермеша.

«Маккаби» дало зеленый свет Лиаму и не будет препятствовать игроку.

Хермеш дебютировал за основную команду «Маккаби» лишь в сезоне 2024/25, сыграв за клуб 12 поединков.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» оформил трансфер венесуэльского вингера.